Aurora Ruffino/ Noi, il fidanzato Maxime e il futuro in Rai: “Progetto diverso”

È Aurora Ruffino la protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Rai 1. L’attrice cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. È un periodo d’oro per la Ruffino, classe 1989: domenica 6 marzo ha debuttato su Rai 1 Noi, la fiction remake della serie TV americana This Is Us, che la vede tra i protagonisti.

In questi giorni è stata dunque protagonista di molte interviste, durante le quali si è sbilanciata sui prossimi progetti lavorativi ma anche su aspetti del suo privato. In un’intervista a Il Giornale l’attrice ha svelato che il prossimo progetto la vedrà ancora in Rai: “Al momento sto lavorando a una nuova fiction per la Rai. È un mystery e condivido il set con Alessandro Preziosi. È un progetto molto diverso rispetto a tutti gli altri a cui ho preso parte. E poi, vedremo cosa succederà”.

Aurora Ruffino, chi è il fidanzato Maxime

Quando invece si parla di vita privata, Aurora Ruffino è molto più riservata. Sui suoi canali social l’attrice condivide soprattutto scatti che riguardano il suo lavoro e, dunque, se stessa; difficile, però, vederla in compagnia dei suoi affetti. In merito al fidanzato, ricordiamo 2019 in un’intervista a Vanity Fair del 2019 raccontava del suo Maxime, francese, con il quale viveva un’amore a distanza: “Certo, e ancora il francese Maxime soprattutto! Dopo quattro anni di storia a distanza vorremmo condividere qualcosa in più, e alla fine credo che io andrò là. Anche se mi sono abituata troppo bene alla solitudine.”

