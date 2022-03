Aurora Ruffino/ “Sul set il rifiuto della maternità: oggi voglio diventare mamma!”

Aurora Ruffino, coprotagonista di “Noi”, è stata oggi ospite di Da noi a Ruota libera, nel corso della puntata di oggi su Rai1. Dopo Lino Guanciale, dunque, è stato il suo turno: “Sono felicissima di essere qui, lui è l’uomo perfetto, è un uomo meraviglioso ed eccezionale e sono stata felicissima di avere lui come scompagno di viaggio. Un difetto? non c’è mai, lui è un piccolo genio. L’essere umano normale non è capace di fare”, ha commentato parlando proprio del suo collega.

Lino Guanciale ha replicato rivolgendo a lei parole di grande stima: “E’ Aurora che è una compagna di viaggio strepitosa. Ci siamo scoperti su questo set, abbiamo passato molto tempo insieme e da subito mi ha messo nelle condizioni di seguirla, è sempre intensa e brava Aurora”, ha commentato, lasciando senza parole la collega con la quale aveva comunque avuto già modo di lavorare in passato in un’altra fiction.

Aurora Ruffino e la dichiarazione sulla maternità

Aurora Ruffino si è detta molto emozionata chiacchierando brevemente con Francesca Fialdini, “perché è stato un lavoro veramente importante per noi”, ha commentato in riferimento alla fiction “Noi”. “Io ancora non ho visto niente e poi mi voglio vedere questa serie da spettatrice. E’ stata una storia così forte e coinvolgente”, ha proseguito, orgogliosa del lavoro fatto.

Incalzata dalla padrona di casa, ha spiegato cosa l’avrebbe maggiormente colpita del suo personaggio Rebecca: “Cosa ho imparato dal personaggio? Mi ha lasciato tantissimo, interpretando lei ho vissuto una trasformazione molto forte interiore”, ha ammesso. “Dopo 2-3 mesi di riprese ho avuto un rifiuto della maternità, invece dopo le riprese e dopo aver girato con i bambini è riaffiorato in me questo desiderio anfora più forte e l’amore ha prevalso sul dolore. Adesso non vedo l’ora di diventare mamma. Questo è un regalo che mi ha fatto il mio personaggio Rebecca”, ha ammesso, spiazzando anche la Fialdini.

