La mamma della 13enne Aurora Tila è stata ospite ieri di Dentro la Notizia, dopo la condanna a 17 anni al fidanzato della figlia: le sue parole

Nella puntata di ieri di Dentro la notizia si è parlato di Aurora Tila, la 13enne di Piacenza che è stata uccisa dal suo fidanzato di 15 anni, buttata giù dal terrazzino di un condominio. In questi giorni è arrivata la condanna a 17 anni per il giovane e ieri la mamma di Aurora Tila era presente negli studi del talk di Canale 5: “La condanna? Può essere un sollievo in quanto 17 anni sono comunque abbastanza, il ragazzo è molto giovane, ma sicuramente non sarà mai abbastanza per me perchè lui finirà la pena ed è vivo, mia figlia è cenere e cenere rimarrà, per me come mamma la pena è giusta, la giustizia è stata giusta, ma ovviamente niente e nessuno mi riporterà indietro Aurora”.

Quindi ha proseguito: “Questo dolore mi ha distrutta totalmente, mi ha svuotato e mi sono calata totalmente dentro, sto cercando di aprire un’associazione per aiutare altri ragazzi e ragazze che non facciano la stessa fine di Aurora, che di Aurora non ne esistano più, vorrei girare per le scuole e per l’Italia, dare un aiuto per far capire i primi segnali, anche quelli banali, che non sono facili da comprendere ne per genitori ne per i ragazzi, in quanto i ragazzi sono giovani e possono confondersi con i sentimenti”.

La mamma di Aurora Tila ha continuato: “Segnali io non ne ho avuti perchè mia figlia era molto chiusa, anche se avevo un dialogo con lei non mi diceva la verità, quella mattina mi ha detto che usciva a fare colazione con le amiche e invece non ne era vero, l’ho scoperto dopo che doveva affrontare questo ragazzo per il famoso ultimo saluto che purtroppo non era vero, l’ultimo non dovrebbe combaciare con la morte”.

AURORA TILA, LA MAMMA: “POTREBBE RICORRERE IN APPELLO? VEDIAMO…”

Sul fatto che il fidanzato di Aurora Tila potrebbe ottenere uno sconto di pena in Appello, la madre della vittima precisa: “In Appello si può ridurre o aumentare la pena, quindi andiamo avanti”. Gianluigi Nuzzi ha quindi incalzato la madre della 13enne di Piacenza sulla possibilità che un domani possa mai perdonare ciò che ha fatto questo ragazzo.

“Il perdono è una parola che non è presente e anche un domani potrebbe non essere presente. Per il mio benessere farò un percorso psicologico, l’ho già iniziato perchè non è facile quando ti muore un figlio, anzi, quanto ti viene ucciso, non è così scontato passare questa cosa anche perchè quando è uscita di casa che mi ha salutata mi ha detto ‘ciao mamma ci vediamo a pranzo’, io l’aspetto ancora, io spero sempre in una sua telefonata, in un messaggio, spero sempre che la porta bussi e che questo sia solo un incubo e non una realtà, me lo auguro tutti i giorni”.



AURORA TILA, LA MAMMA: “PARLO CON LEI 3 O 4 ORE AL GIORNO”

Quindi ha concluso: “Io ho in casa le ceneri nell’urna e ci parlo per tre o quattro ore anche se non mi sente”, poi chiosa: “Forse potevo, capire, vedere, immaginare, ho molti perchè,, come penso qualsiasi genitore nelle mie condizioni”. Ricordiamo che Aurora Tila moriva a novembre del 2024, dopo che il suo fidanzatino l’aveva attirata probabilmente con l’inganno sul terrazzino di un condominio vicino a quello dove la 13enne abitava. La giovane è stata a quel punto spinta giù, ma la stessa ha cercato di resistere, aggrappandosi alla balaustra.

Una scena terribile che sarebbe stata vista da alcune persone, dei testimoni che avrebbero altresì visto lo stesso ragazzo colpire le nocche della povera 13enne, facendola quindi cadere di sotto, e morire. Subito dopo il decesso lui ha sempre negato ciò che ha fatto ma in seguito è emerso tutto l’orrore e alla fine è arrivata una condanna a 17 anni, che è quasi il massimo della pena che si può infliggere ad un giovane della sua età.