Aurora Tropa, Uomini e Donne/ Due di picche da Giancarlo: Gianni Sperti indaga…

La nuova puntata di Uomini e Donne, dopo lo spazio dedicato a Sophie Codegoni, porterà al centro dello studio nuovamente Aurora Tropea che sta continuando a conoscere Giancarlo, un affascinante cavaliere da cui era stata colpita sin dal primo appuntamento. Nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, Aurora non nasconderà il proprio entusiasmo per la frequentazione con Giancarlo e si dichiarerà quasi innamorata. Giancarlo, però, ammetterà di non essere attratto da lei, ma di non averla voluta ferire. Una confessione a cui Gianni Sperti non crederà. L’opinionista indagherà controllando i telefoni perchè convinto che i due siano d’accordo. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, però, Gianni non troverà niente.

AURORA TROPEA, NUOVA LITE CON GIANNI SPERTI?

Aurora Tropea e Gianni Sperti non riescono a trovare un punto d’incontro e sono tante le discussioni che, finora, hanno avuto nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista si è così sfogato sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi svelando i motivi che lo spingono a non fidarsi della dama.“Aurora non mi piace, non la sento vera e penso abbia un atteggiamento di superiorità, secondo me infondato, e trovo lo faccia in maniera non autentica. Non credo sia interessata a cercare l’amore. Istiga tutti perchè è lei che cerca la discussione animata e poi piange lacrime di coccodrillo. […] Sono convinto che Aurora sia una persona costruita. Sono molto sensibile e le persone le guardo negli occhi: lei è sempre sfuggente, lancia la bomba senza guardarmi mai, e poi subito dopo si lamenta perché dice che non le viene data la possibilità e il tempo di parlare delle sue relazioni”.



