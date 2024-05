Aurora Tropea aggredisce Cristina Tenuta a Uomini e Donne/ Tina e Sperti svelano tutto. M

Lite choc a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta

La puntata di Uomini e Donne del 13 maggio 2024 inizia con Gianni Sperti e Tina Cipollari che chiedono a Maria De Filippi di poter raccontare una cosa vista dietro le quinte al termine della scorsa puntata. “Alla fine della scorsa puntata abbiamo assistito ad una scena raccapricciante. Abbiamo sentito delle urla e abbiamo visto Aurora fuori di testa che aggrediva Cristina dandole della poco di buono e tirandole il vestito”, dicono Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Aurora tu sei una vergogna, tu sei una donna perfida, cattiva e che ce l’hai con le altre donne”, sbotta Tina Cipollari.

Ida Platano torna a Uomini e Donne dopo l'addio a Mario/ Confronto con Pierpaolo Siano

“Aurora ti sei scagliata contro di me ma nessuno stava parlando di te. Vediamo se hai le palle di fare quello che hai fatto ieri. Mi ha alzato la gonna e mi ha detto ‘mettitela più corta’. Se hai le palle, rimettimi le mani addosso come hai fatto ieri” dice Cristina Tenuta confermando la versione di Gianni e Tina.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 13 MAGGIO 2024/ Ultimo confronto per Ida Platano

Maria De Filippi contro Aurora Tropea: caos a Uomini e Donne

Dopo le parole di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Aurora Tropea, molte dame e molti uomini del parterre vanno contro Aurora Tropea. Ida, Gemma e Diego vanno contro Aurora Tropea. “Nessun comportamento può giustificare quello di un’altra donna che dà della poco di buono ad una donna e poi va là e le alza il vestito”, aggiunge Gianni Cipollari. “Se tutto questo è vero, credo che Aurora debba dare delle scuse a Cristina”, interviene Maria De Filippi.

“Non do nessuna scusa. Sono Gemma e Cristina che devono darmi delle scuse“, ribatte Aurora. “Tu non ricordi di aver dato della poco di buono a Cristina ma mi stanno dicendo che è vero. Credo che si sta arrivando ad un livello basso, ma se non ricordi esci dallo studio e vai a guardare il filmato”, dice ancora Maria De Filippi che, dopo il ritorno in studio di Aurora, prova a farla ragionare. “Io non voglio giudicare nessuno, ma voglio che tu ti renda conto di cosa scatenano le tue frasi”, dice Maria invitando tutti i protagonisti ad alzare la mano se pensano che Aurora abbia un comportamento sbagliato. “Ci rinuncio, ma lo dico per te perché sono almeno quattro anni che vieni qua. Io sono una persona che ha tanta pazienza ma me la stai facendo perdere“, sbotta Maria.

Uomini e Donne, Mario Cusitore rompe il silenzio: “Ho perso la serenità”/ “Rispettate il momento…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA