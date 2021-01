Aurora Tropea chiede scusa ad Alessandra: “Mi vergogno”/ A Uomini e Donne, Sperti…

Aurora Tropea chiede scusa ad Alessandra dopo aver rivisto le immagini della settimana scorsa in cui l’aveva attaccata consegnando al cavaliere una bambola con le labbra rifatte. “Chiedo scusa con tutto il cuore ad Alessandra perchè rivededomi mi vergogno di quello che ho detto. In amore e in guerra è tutto concesso, ma non era mia intenzione offenderti“, spiega Aurora. “Io accetto le scuse, ma è stata una cosa brutta perchè era tutto ponderato visto che hai portato una bambola con le labbra rifatte”, sottolinea Alessandra. “Ma se hai rifatto le labbra perchè devi offenderti? La bambola non era per te, ma per Giancarlo. Se fosse uscito con una donna con le lentiggini, quella bambola avrebbe avuto le lentiggini”, aggiunge Aurora le cui parole, però, scatenano la dura reazione di Gianni Sperti e Armando Incarnato.

GIANNI SPERTI ATTACCA AURORA TROPEA: “OFFENDI E..”

Le reazioni di Aurora Tropea non convincono Gianni Sperti. “Tu la offendi e ti arrabbi se lei se la prendi? Dovevi prendertela con lui, non con lei che si è ritrovata tra voi due”, sbotta l’opinionista. “Tutto quello che fai è ponderato. Arrivi qui che sai già come comportarti”, attacca Armando. A spegnere la discussione è Maria De Filippi che mette al centro della puntata Giancarlo e Alessandro a cui Aurora dà la sua benedizione. “Ti comporti come un’ex fidanzata. Si può sapere cosa c’è stato tra te e Giancarlo perchè per innamorarsi ci dev’essere un contatto fisico? Perchè hai tutto questo odio nei confronti di Giancarlo? Ti sei sentita usata e buttata via?”, chiede Tina Cipollari. Aurora ribadisce di non poter essere un’amica per Giancarlo non rispondendo alla domanda.



