Aurora Tropea chiude con Giancarlo a Uomini e Donne/ “Mi prendi per il cu*o”

Aurora Tropea chiude la frequentazione con Giancarlo nella nuova puntata di Uomini e Donne con cui litiga in studio non accettando il suo atteggiamento. Dopo un’assidua frequentazione che aveva scatenato nuovo entusiasmo nella dama che aveva ammesso di provare un forte interesse nei confronti di Giancarlo, nella nuova puntata del dating show, arriva il colpo di scena. Aurora, infatti, annuncia la fine della frequentazione dopo 15 giorni di assenza totale da parte di Gianluca. Stando a quanto raccontato da Giancarlo, sarebbe sparito di fronte ad una serie di messaggi che Aurora gli avrebbe inviato rinfacciandogli alcune affermazioni dette nella scorsa puntata del programma in cui Giancarlo aveva parlato anche dell’aspetto fisico della dama. Aurora, convinta di non essere mai piaciuta a Giancarlo, di fronte al suo atteggiamento, ha così deciso di chiudere definitivamente.

AURORA TROPEA, LITE CON GIANCARLO A UOMINI E DONNE

Aurora Tropea punta il dito contro Giancarlo, reo di non aver cercato un chiarimento con lei lontano dalla trasmissione e di averla presa anche in giro sui social. “Ha avuto 15 giorni, ma è sparito nel nulla. Non mi va di fare discussioni, comunque, sabato scorso l’ho chiamato perché speravo di vederlo subito. Non ho da dire niente a quest’uomo. L’ho idealizzato perché volevo vivere una favola, ma un uomo che si comporta così non merita rispetto. Non ti sono mai piaciuta, tira fuori le palle e dimostra che sei uomo“, ha sbottato Aurora. “Ho solo messo una canzone sui social”, si difende Giancarlo. Aurora, però, non è dello stesso avviso e il botta e risposta tra i due scatena la reazione di Gianni Sperti. “Sembrano due bambini che hanno bisogno dei social per lanciarsi frecciatine“, commenta l’opinionista.



