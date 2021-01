Aurora Tropea, confronto con Giancarlo a Uomini e Donne?/ Nella nuova registrazione..

Aurora Tropea protagonista della nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi in quel di Cinecittà? Le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni dovrebbero tornare in studio oggi e domani per una doppia registrazione. Tra i protagonisti, oltre a Gemma Galgani che è attualmente preoccupata per Ninetta e a Davide Donadei che potrebbe annunciare la data della fatidica scelta, potrebbe esserci Aurora Tropea che, la settimana scorsa, ha vissuto un momento difficile a causa di alcuni video privati portati in trasmissione da Giancarlo, il cavaliere con cui è uscita per un po’ di tempo e che sta attualmente frequentando Alessandra. Tra Aurora e Giancarlo, nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, ci sono stati accesi scontri.

AURORA TROPEA PERDONA GIANCARLO?

Aurora Tropea tenderà la mano a Giancarlo perdonando il cavaliere con cui stava uscendo. Dalla scorsa registrazione di Uomini e Donne, la dama è uscita molto provata in seguito ad un durissimo scontro con Giancarlo che ha mostrato alcuni video privati di Aurora. Un botta e risposta durissimo quello di cui sono stati protagonisti Aurora e Giancarlo e che potrebbero tornare al centro dello studio nella nuova registrazione per chiudere definitivamente il capitolo. Giancarlo, al termine della scorsa registrazione, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, aveva provato a chiarire con la dama seguendola fuori dallo studio. Cosa sarà accaduto nell’ultima settimana? Ci sarà stato il chiarimento. Aurora chiuderà definitivamente con Giancarlo tuffandosi in una nuova storia d’amore?



