Aurora Tropea difende Nicole Santinelli: “Rottura con Carlo? Ha fatto bene”/ “Dopo Uomini e Donne lei…”

Aurora Tropea commenta la rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo Uomini e Donne

La rottura tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo poche settimane di frequentazione continua a far discutere il pubblico e i protagonisti di Uomini e Donne. Tanti hanno detto la loro sulla decisione dell’ex tronista, finita nel mirino di molte critiche (in primis quelle della sua acerrima nemica Roberta Di Padua). C’è però chi, come fatto in studio, ha continuato a difenderla anche sui social: Aurora Tropea.

Molti, dopo la rottura di Carlo e Nicole, hanno chiesto alla dama quale fosse la sua opinione in merito e Aurora non si è tirata indietro. Su Instagram ha quindi dichiarato: “Vi rispondo perché state facendo tante domande. Io continuerò a mettere la faccia su Nicole, perché è una ragazza sensibile e dolcissima.”

Aurora Tropea: “Nicole ha lasciato Carlo? Ha fatto bene”

Così ha parlato della rottura di Nicole con Carlo dopo Uomini e Donne: “Ha fatto bene. Meglio adesso che poi. – ha ammesso Aurora – Ci ha provato, non è scattato quel grande sentimento che sicuramente Carlo aveva di più. Mi dispiace perché ero affezionata a entrambi i ragazzi.” Ha quindi tenuto a difendere l’ex tronista: “Li trovo tutti e due dei bravi e dolcissimi ragazzi ma non per questo dovete dire che era una falsa ed è stata lì per la visibilità. Nicole non ha bisogno di visibilità. Nicole è una ragazza pulita, trasparente, ha il suo lavoro, ama gli animali, ha la sua vita.”

Non è mancata infine una stoccata ad alcuni volti del trono Over, Roberta Di Padua in primis: “Nicole è una persona molto riservata, quindi non do ragione assolutamente a Roberta. Non gliela darò mai, ma non per la poca stima che ho per quella donna. Ma proprio perché è lei che ha bisogno di visibilità e non certo Nicole. – e infine – Ad aver bisogno di visibilità non siamo né io né Nicole, mettetevelo in testa.”











