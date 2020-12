Aurora Tropea e Giancarlo, Uomini e Donne/ Gianni Sperti attacca: “Fai la vittima…”

Aurora Tropea e Giancarlo tornano al centro dello studio di Uomini e Donne. “Sono due settimane che non ci sentiamo, cos’è successo?”, chiede il cavaliere del trono over. “Sono io che ti ho idealizzato, tu non mi hai fatto niente”, risponde la dama che poi lancia una frecciatina. “Mi aspetto che chieda il numero di telefono a Gemma e poi ha fatto tutto”, ha aggiunto la dama. “Grazie ad Armando, abbiamo scoperto che a Giancarlo Aurora non è mai piaciuta. Oggi di cosa stiamo parlando?”, chiede Gianni Sperti che non capisce il motivo della presenza di entrambi al centro dello studio. L’opinionista, convinto che tra Aurora e Giancarlo non ci sia mai stata realmente una storia, punta il dito contro la dama.

AURORA TROPEA, LITE CON GIANNI SPERTI A UOMINI E DONNE

Aurora Tropea conferma di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Giancarlo da cui si è sentita presa in giro. Gianni Sperti, però, non tollera il modo con cui Aurora si rapporta agli uomini e punta il dito contro la dama. “Ti comporti così perchè hai capito che fare la vittima paga. Tra voi non c’è mai stata una storia ti comporti come una moglie abbandonata dal marito“, commenta l’opinionista. Alle parole di Gianni, Aurora Tropea decide di non replicare per non alimentare ulteriori polemiche e dare vita a nuove ed infuocate discussioni con Gianni come accaduto nelle precedenti puntate. Infastidita da tutto, la dama si alza e torna al proprio posto chiudendo l’argomento.



