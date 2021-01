Aurora Tropea e Giancarlo, Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma dopo la rottura?

Colpi di scena in arrivo a Uomini e Donne? A stupire il pubblico potrebbero essere, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, Aurora Tropea e Giancarlo. A lasciar intendere la presenza di clamorose novità, nella puntata di ieri del programma di Maria De Filippi, è stata proprio Aurora. Durante la discussione con Gianni Sperti, la Tropea, rispondendo all’opinionista, convinto che la storia tra la dama e il cavaliere sia finta, ha fatto capire come, in realtà, la frequentazione stia andando avanti. Cos’è successo, dunque, tra Aurora e Giancarlo dopo la decisione di dirsi addio? La dama e il cavaliere avevano cominciato a frequentarsi e tra i due sembrava esserci una grande sintonia. Poi la brusca frenata e la decisione di non sentirsi per due settimane. Qualcosa, però, pare sia cambiato.

AURORA TROPEA E GIANCARLO DI NUOVO INSIEME?

La presenza di Aurora Tropea a Uomini e Donne continua a non convincere Gianni Sperti, convinto che la dama non sia realmente interessata a trovare l’amore. L’opinionista non ha mai creduto alla storia tra la dama e Giancarlo tra cui, nelle scorse puntate, sono volate parole pesanti. “Ha avuto 15 giorni, ma è sparito nel nulla. Non mi va di fare discussioni, comunque, sabato scorso l’ho chiamato perché speravo di vederlo subito. Non ho da dire niente a quest’uomo. L’ho idealizzato perché volevo vivere una favola, ma un uomo che si comporta così non merita rispetto. Non ti sono mai piaciuta, tira fuori le palle e dimostra che sei uomo“, aveva detto nelle scorse puntate. Giancarlo sarà riuscito a correre ai ripari convincendo Aurora a concedergli una seconda possibilità?



