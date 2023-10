Aurora Tropea e Marco, Uomini e Donne/ Dopo il bacio, arriva l’inaspettata decisione

Aurora Tropea e Marco: la conoscenza continua

Settimana di baci quella di Uomini e Donne che comincia oggi, lunedì 2 ottobre. Come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata che comincia oggi e che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 anche nei prossimi giorni, ci sarà ampio spazio per le dame e i cavalieri del trono over. Oltre al bacio tra Gemma Galgani e Maurizio, ci sarà anche un altro bacio che darà il via ufficialmente ad una conoscenza che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Al centro dello studio, infatti, si accomoderanno Aurora Tropea e Marco, uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile.

Marco, dopo essere uscito con tre donne diverse tra cui anche Roberta Di Padua che, però, aveva deciso di fare un passo indietro preferendo uscire con persone che non frequentino contemporaneamente più donne, Marco ha portato avanti la conoscenza con Aurora con cui c’è stata un’importante evoluzione.

Il bacio tra Aurora e Marco

Un bacio segna la svolta nella conoscenza tra Aurora Tropea e Marco. La dama e il cavaliere del trono over, al centro dello studio, seduti l’uno di fronte all’altra, raccontano i dettagli dell’ultimo appuntamento che si è concluso con un bacio. Un bacio che ha portato ad un risvolto importante ovvero alla scelta, da parte di entrambi, di concedersi l’esclusiva.

Una decisione, quella di Aurora e Marco, che lascerà senza parole Gianni Sperti e Tina Cipollari che non si aspettavano un’evoluzione così rapida e importante tra i due. Per la dama sarà l’inizio di una storia d’amore importante?

