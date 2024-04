Aurora Tropea e Tiziana Riccardi interessate a Federico a Uomini e Donne/ Maria: “Ma non siete amiche?”

Federico tra Aurora Tropea e Tiziana Riccardi a Uomini e Donne

Maria De Filippi chiama al centro dello studio, nel corso della puntata di Uomini e Donne, Aurora Tropea e Tiziana Riccardi per le donne, Federico e Marcello Messina per gli uomini. La padrona di casa mostra un filmato che riassume il rapporto tra Federico e Aurora che hanno iniziato a conoscersi. Nella puntata odierna, però, Tiziana Riccardi che ha recentemente chiuso con Angelo annuncia di essere uscita sia con Marcello che con Federico. “Io sono uscita con Federico subito dopo la scorsa puntata. Lui mi ha detto che era interessato solo a me ma non voglio commettere l’errore delle altre volte di concedere l’esclusiva dopo pochi appuntamenti e quindi gli ho detto che è giusto conoscere altre persone“, spiega Aurora.

Federico, poi, svela di aver ricevuto il numero di telefono di Tiziana spiazzando Maria De Filippi. “Ma voi due non siete amiche?”, chiede la padrona di casa trovando conferma. “Tiziana cosa ti ha spinto a lasciare il numero di telefono a Federico?”, chiede la padrona di casa. Tiziana spiega di essere stata incuriosita e di aver deciso di dargli una possibilità.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Aurora Tropea e Tiziana Riccardi

L’atteggiamento delle due dame di Uomini e Donne non convince Gianni Sperti: “Tra tutti gli uomini hai deciso di lasciare il numero proprio a Federico”, commenta Gianni Sperti. “Non mi disturba la cosa perché ho grande stima nei confronti di Tiziana e preferisco avere una competizione sana con lei”, risponde Aurora. “Non ti disturba perché Federico non ti piace. Il vostro comportamento è strano, sembra che vi siate accordate”, continua Gianni non credendo affatto alle parole di Aurora e Tiziana.

“Se lui fosse stato interessato davvero ad Aurora, non avrebbe accettato il numero”, si difende Tiziana. “Quindi Tiziana vuoi continuare ad uscire con Federico?”, chiede la conduttrice. “Dopo una sola cena non posso dare una valutazione“, risponde Tiziana. “Gli hai lasciato il numero quindi significa che ti piace“, commenta Tina Cipollari che sbotta – “C’è qualcosa che non torna“. Aurora puntualizza di essere delusa da Federico che non le ha detto subito della cena con Tiziana.











