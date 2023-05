Aurora Tropea, frecciatina a Roberta Di Padua dopo Uomini e Donne?/ Un commento…

Aurora Tropea e Roberta Di Padua: rivalità sui social?

Dopo una lunga assenza, Aurora Tropea è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare l’amore. La dama è stata spesso protagonista di dure discussioni sia con Gianni Sperti che con Roberta Di Padua. Con quest’ultima ha discusso soprattutto per difendere Nicole Santinelli, la tronista che ha litigato con Roberta sin dalle prime puntate. Con la stagione di Uomini e donne conclusa, i protagonisti continuano a fare parlare di sè sui social. Nicole Santinelli che a Uomini e donne ha trovato l’amore con Carlo Alberto Mancini, ha ringraziato tutti con il seguente messaggio:

Nuovi tronisti Uomini e Donne: chi sono?/ Spuntano Alice Barisciani e Andrea Foriglio

“Finalmente eccoci qua, ci tengo tanto a ringraziare tutte le persone che dall’inizio sono andate oltre a ciò che era l’apparenza, rendendosi conto che dietro a tanta freddezza e staticità c’era tanto altro. Ma ammetto che hanno fatto tanto piacere anche le persone che hanno avuto Ia premura ed il coraggio di ammette che hanno peccato di superficialità attribuendomi aggettivi che non mi appartenevano affatto, ma si sono ricreduti”, ha scritto Nicole e, tra i tanti commenti è spuntato quello di Aurora.

Elisa Visari e Andrea Damante presto genitori?/ Arriva la risposta dell'attrice

Il commento di Aurora Tropea a Nicole Santinelli

Aurora Tropea che, nel corso della stagione di Uomini e Donne ha difeso più volte Nicole Santinelli, ha commentato il post dell’ex tronista così: “Ciao principessa non ascoltare ciò che dice la gente e non aver paura del loro giudizio ricordati che tanto qualsiasi cosa tu faccia loro ti metteranno abiti che non sono tuoi, storie di cui non sei protagonista sempre e sapranno sempre descriverti nel peggiore dei modi. Soprattutto quando sei ciò che loro non saranno mai.. un’anima nobile”.

Parole che qualcuno ha interpretato come una frecciatina a Roberta Di Padua. Sarà vero? Quest’ultima non ha commentato e si sta godendo il momento insieme al figlio e alle amiche evitando di parlare delle dinamiche, orami concluse, di Uomini e Donne.

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza tradisce Ida Platano?/ Spunta la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA