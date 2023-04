Aurora Tropea ‘incastra’ Armando Incarnato/ “Mai parlato male di Uomini e Donne? Ecco il video”

Aurora Tropea torna ad attaccare Armando Inarnato e lo incastra con un vecchio video di Uomini e Donne

È ormai forte l’antipatia reciproca tra Armando Incarnato e Aurora Tropea a Uomini e Donne. Nelle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, i due protagonisti si sono lanciati contro pesanti accuse ed insinuazioni, tali da richiedere l’intervento di Maria De Filippi. La conduttrice ha cercato di placare gli animi, ammettendo di credere alla versione di Armando.

Il cavaliere, dal suo canto, ha ricordato a Maria, Gianni Sperti e ai presenti di non aver mai parlato male della trasmissione. Una stretta di mano tra Armando e l’opinionista ha quindi sancito una tregua tra i due e chiuso, almeno momentaneamente, l’argomento. Dopo la puntata in questione, Aurora Tropea è tornata all’attacco, sbugiardando Incarnato proprio proprio sulla dichiarazione fatta in studio.

Aurora Tropea, stoccata ad Armando: “Mai parlato male di Uomini e Donne? Ecco il video”

Aurora Tropea, così come alcuni attenti telespettatori di Uomini e Donne, hanno infatti ricordato di una dura ramanzina, risalente a qualche tempo fa, fatta da Maria De Filippi ad Armando Incarnato. In quell’occasione, la conduttrice svelava proprio di confidenze fatte da Armando a Roberta Di Padua contro il programma, accusandolo, dunque, di parlare male dello show al quale partecipa da anni. Il video è dunque tornato a circolare sul web, e Aurora ne ha approfittato per lanciare una nuova stoccata al ‘rivale’, ripostandolo sui suoi social con tanto di tag a Gianni Sperti e Tina Cipollari e frase sarcastica: “Non ha mai parlato male del programma?”

Poi scusate in questo vostro video maria lo cazzia per aver parlato male della reda, ed oggi lui “maria nn ho mai parlato male della reda” e lei “sisis”

Quindi? Chi finge? #uominiedonne https://t.co/IejcvIYVqM — claudia M (@claudia_mastro) April 13, 2023













