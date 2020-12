Aurora Tropea, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Sei una mer*a”. Maria…

Lite di fuoco a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Armando Incarnato. In attesa del ritorno in studio di Maurizio, il cavaliere che ha smascherato Valentina, Armando si scaglia contro la dama del trono over, reo di parlare male della redazione. Armando accusa Aurora di aver accusato la redazione di organizzare gli appuntamenti dando il via ad una futiora reazione di Aurora che nega tutto scagliandosi contro il cavaliere napoletano. Senza filtri, Armando che in passato è finito spesso sott’accusa, si toglie qualche sassolino dalle scarpe accusando Aurora di essere “una donna falsa” come ha sempre sostenuto Gianni Sperti. Le dichiarazioni del cavaliere napoletano scatenano il caos in studio con Gianni che sostiene la tesi del cavaliere napoletano.

Armando Incarnato attacca Aurora Tropea: “Sei una grandissima stron*a”

Armando Incarnato si scaglia duramente contro Aurora Tropea. “La prima cosa che hai fatto appena sei uscita è dichiarare che nel programma è tutto programmato. I complotti li hai nella tua testa. Se pensi che qui sia tutto falso, perchè sei ancora qui? Sei una grandissima stron*a. Sei una vergogna e non rispondo al tuo tono perchè sarei un uomo piccolo”, attacca Armando. “Ti ricordo che qui siamo tutti ospiti di Maria De Filippi e i complotti non li facciamo noi. Ti sei lamentata degli insulti che ti ho rivolto, ma ammazza quante ne dici”, attacca Gianni Sperti che non ha mai avuto molta simpatia per Aurora. “Sei una mer*a”, conclude la Tropea. “Quando qualcuno viene lasciato a casa, spesso attacca la redazione che ci sta che privilegi quelli che considera più adatti ad essere in televisione. Ci sta, poi, che persone da cui la redazione si è sentita presa in giro, vengano lasciati a casa“, spiega Maria De Filippi.



