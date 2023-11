Aurora Tropea, lite con Barbara De Santi, Roberta Di Padua e Sperti a Uomini e Donne/ “Il tuo ruolo è…”

Aurora Tropea contro tutti

Maria De Filippi chiama al centro dello studio di Uomini e Donne, Patrizio e Aurora Tropea e Gianni Sperti ne approfitta per lanciare una frecciatina alla dama del trono over. “Arriva la crocerossina perché ogni volta che un uomo è in difficoltà lei corre”, dice Gianni. Aurora ribatte di non essere l’unica a farlo ricordando che anche Barbara De Santi ha fatto lo stesso con Alessio scatenando la reazione di Barbara che difende il suo rapporto con il cavaliere con cui ha avuto una frequentazione diversamente da lei e Marco Antonio con cui ha ballato. “Il tuo ruolo qui dentro è cercare un uomo se mai lo troverai perché ti poni mai. Non ti permettere di dire che non ho sentimenti perché io e te non abbiamo mai mangiato insieme”, sbotta Gianni Sperti.

“Io vedo un attacco contro questa donna al di fuori di tutto. Appena si siede viene attaccata. Io contesto i modi”, ribatte Patrizio, il cavaliere che sta frequentando e conoscendo Aurora. “Sei un maleducato, anzi ineducato. Non ti permettere di parlare con me con questi toni”, sbotta Aurora contro Gianni. “Perché devi farmi passare sempre per quella che non sono?“, chiede Aurora a Gianni con cui ha deciso di non parlare.

Roberta Di Padua contro Aurora Tropea

Dopo aver ascoltato la difesa di Patrizio nei confronti di Aurora Tropea, nella discussione interviene anche Roberta Di Padua. “Chissà cosa ti ha fatto per farti parlare così. Sentiamo la serata che avete trascorso insieme“, dice Roberta appoggiata anche da Cristina Tenuta che si dice d’accordo con Roberta. In studio volano parole forti fino all’intervento di Maria De Filippi che invita Aurora e Patrizio a raccontare i dettagli dell’uscita.

Aurora spiega di non aver avuto un trasporto passionale ma di voler conoscere comunque il cavaliere meglio scatenando la reazione di Tina Cipollari. “Ma che senso ha?“, ma Aurora decide di andare avanti nella frequentazione.

