Aurora Tropea, lite con Cristina a Uomini e Donne/ “Sei uscita con Alessandro per soldi”. Maria sbotta

Aurora Tropea contro Cristina Tenuta

Dura lite a Uomini e Donne, durante la puntata del 6 febbraio, tra Aurora Tropea e Cristina Tenuta. Tutto accade quando al centro dello studio torna ad accomodarsi Alessandro Vicinanza che sta uscendo con Jessica, una nuova dama del parterre pur non negando l’interesse per Roberta Di Padua. Cristina Tenuta che è uscita con Alessandro, interviene ribadendo di non essere più interessata ad Alessandro. “Io non credo che Roberta e Cristina si siano follemente innamorate in dieci giorni”, commenta Aurora Tropea che poi puntualizza di mettere in dubbio soprattutto la Tenuta.

“Non ti è mai piaciuto nessuno qui dentro. Tu sei attratta da Alessandro da qualcos’altro”, dice Aurora facendo il gesto di mimare i soldi. “Non mi ha mai dato i suoi soldi”, replica Cristina. “Aurora dire che Cristina sia attratta dai soldi di Alessandro non è una cosa leggerissima”, interviene Maria De Filippi. “Forse ti avvicinerai tu ad un uomo per i soldi ma sicuramente noi no perché ci manteniamo da sole”, ribatte duramente Roberta.

Maria De Filippi contro Aurora Tropea e Alessandro Vicinanza

Le parole di Aurora Tropea nei confronti di Cristina Tenuta fanno infuriare Maria De Filippi che esprime la propria opinione facendo riferimento anche alla storia che Alessandro ha avuto con Ida Platano. “Aurora immagino che non sia il tuo pensiero ma Detto così è brutto perché sembra che una donna debba andare con un uomo per un interesse economico e non vedo perché non possa essere il contrario e non mi risulta perché mi risulta che, ad esempio, Ida faccia la parrucchiera da una vita e si sia pagata tutti i viaggi e mi sarebbe piaciuto che tu fossi intervenuto”, dice Maria riferendosi anche ad Alessandro.

“Sono intervenuto e ho detto che Ida è una donna molto generosa“, ribatte subito Alessandro. “Quando Aurora dice che Cristina è uscita con te per i soldi devi intervenire dicendo che non è vero”, sbotta ancora la conduttrice. “E finiamola con la storia che Alessandro sia milionario e diciamo che le donne lavorano per vivere e non cercano un milionario. Aurora finiamola“, conclude la conduttrice.











