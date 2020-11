Aurora Tropea, lite con Gianni Sperti a Uomini e Donne/ Il telefono della discordia..

Nuova lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Aurora Tropea? L’opinionista del dating show di canale 5, nella puntata in onda oggi, indagherà sul reale rapporto tra la dama e Giancarlo. Nella puntata trasmessa ieri, Aurora si era detta pronta a continuare proponendo a Giancarlo anche di lasciare il programma per potersi vivere fuori. Il cavaliere, però, ha rifiutato tale proposta non essendo convinto di voler conoscere davvero Aurora. Nella puntata in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi di Aurora e Giancarlo per capire le loro reali intenzioni. Gianni Sperti, così, cercherà di capire se i due siano d’accordo o meno e per farlo controllerà il cellulare di entrambi. Cosa scoprirà Gianni?

AURORA TROPEA CONTRO GIANNI SPERTI

La decisione di Gianni Sperti di controllare il telefono di Aurora Tropea sarà l’occasione per una nuova discussione nello studio di Uomini e Donne. L’opinionista non perderà occasione per ribadire la propria opinione della dama di cui ha parlato anche ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Il fatto che mi abbia definito una persona dall’innamoramento facile mi ha ferito perché l’amore è un sentimento nobile. Nessuno può permettersi di sminuire i miei sentimenti e soprattutto di parlarne pubblicamente. Non sopporto quando sono obbligato a rispondere della mia vita privata senza volerlo”, ha spiegato Sperti convinto che Aurora, non sapendo come rispondere tiri in ballo le vicende personali degli opinionisti. “Alcuni partecipanti come Aurora quando non sanno cosa rispondere perché si trovano in difficoltà, mi attaccano giudicando il mio privato”, ha aggiunto.



