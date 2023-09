AURORA TROPEA, LITE CON GIANNI E GEMMA A UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi sbotta: “Sono stufa. 15 minuti…”

Maria De Filippi, sfogo contro Aurora Tropea

Gemma Galgani mostra la storia pubblicata da Aurora Tropea su Instagram a Gianni Sperti. “E’ una cosa grave che una donna pubblichi una cosa del genere nei confronti di un’altra donna”, sottolinea Gianni dopo aver visto il contenuto. “Buffoni, mi state calunniando”, si difende Aurora. “Ti arrampichi sugli specchi. Non pensare di essere la persona migliore di tutti perché sei la peggiore. Tu hai pubblicato questa cosa volontariamente perchè c’è il tuo commento. Se una persona è sincera va a fondo per capire e invece lei fa finta di non capire”, sbotta Gianni. “Basta, scimmione”, aggiunge ancora Aurora.

Di fronte alla lite tra Aurora, Gianni e Gemma, Maria De Filippi perde la pazienza. “Ma io posso perdere quindici minuti della puntata per queste cose? Sono stufa. Tu fai sempre queste cose e se ne discute perché ne parlate dopo la puntata perché ci sono le telecamere. Esiste il telefono“, dice la conduttrice che poi invita Aurora ad uscire dallo studio per capire cosa possa essere successo sul suo profilo Instagram dai ragazzi della redazione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Aurora Tropea contro Gemma Galgani

Nella nuova stagione di Uomini e Donne, Aurora Tropea e Gemma Galgani non hanno affatto messo da parte l’antipatia che nutrono l’una nei confronti dell’altra. Durante la lite che Aurora ha avuto con Gianni Sperti a causa del regalo, Gemma Galgani ha accusato la Tropea di aver pubblicato, durante l’estate, tra le storie del suo profilo Instagram, un contenuto contro di lei. Nel corso della puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la storia di Aurora torna ad essere motivo di discussione tra le due dame.

Gemma Galgani, prima di confrontarsi con Maurizio e Tonino, i due cavalieri che sta conoscendo, mostra a Gianni Sperti e Tina Cipollari il contenuto social in questione tornando così a discutere con Aurora e ricevendo l’appoggio dello stesso Sperti.

Aurora Tropea, nuova lite contro Gianni Sperti

Tra Gemma Galgani e Aurora Tropea spunta così Gianni Sperti che prova ad indagare sul contenuto social pubblicata dalla Tropea contro Gemma. Nasce così una nuova discussione tra l’opinione e la dama del trono over che, mentre esce dallo studio, rivolgendosi a Gianni, si lascia sfuggire la parola “scimmione”.

Di fronte, poi, al botta e risposta al veleno tra Gemma e Aurora, interviene Maria De Filippi che, stanca di vedere due donne adulte discutere per un contenuto social, le rimprovera duramente facendo notare ad entrambe come la discussione sia simile a quella che avrebbero due ragazzine.











