Aurora Tropea, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ “Sei tutta rifatta”: Maria…

Tra Aurora Tropea e Roberta Di Padua non c’è simpatia e le due dame del trono over di Uomini e Donne tornano a scontrarsi nel corso della puntata del 10 novembre. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Aurora che, dopo la fine della frequentazione con Marco, ha cominciato a conoscere Luca, un nuovo cavaliere del parterre con cui c’è stato anche un bacio. Al centro dello studio, Aurora si confronta con Luca e Ida che, dopo aver saputo del bacio tra i due, decide di chiudere la conoscenza con Ida. “Cos’è Aurora, non ti è piaciuto il bacio? Ti vedo un po’ triste?”, chiede Gianni Sperti. “Sono un po’ giù per cose mie, ma non faccio la vedova allegra a vita”, risponde Aurora.

“Io a Luca ho sempre manifestato il mio interesse per Marco perché lui mi ha chiesto più volte il numero di telefono“, puntualizza Aurora. “Ma un bacio a stampo o un bacio vero?“, chiede Gianni. “La prossima volta ti porto i giornaletti così ti fai una cultura“, replica stizzita la Tropea.

Aurora contro Roberta Di Padua

“Aurora sminuisce i baci, l’ha fatto anche con l’altro ragazzo”, interviene poi Roberta Di Padua. Le parole di quest’ultima scatenano la reazione di Aurora. Quest’ultima, infatti, ha svelato che la Di Padua le avrebbe detto “mamma mia quanto sei brutta”. Il discorso, così, si sposta sulla chirurgia estetica. Roberta conferma di essersi rifatta il seno. “E oltre al seno cosa ti sei rifatta?”, chiede ancora Aurora.

Una domanda che scatena la reazione di Maria De Filippi per difendere Roberta: “Saranno caz*i suoi”, sbotta la conduttrice che non nasconde il fastidio per alcuni commenti.

