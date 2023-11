Aurora Tropea, lite con Roberta, Gianni e Tina a Uomini e Donne/ Volano insulti: “Cafona e coatta”

Aurora Tropea contro tutti a Uomini e Donne

La sfilata di Aurora Tropea, avvenuta nella puntata di Uomini e Donne del 6 novembre, scatena il caos. La performance della dama del trono over non convince e porta non solo le altre dame, ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti a commentare. Le opinioni altrui scatenano, però, a loro volta, la controreazione di Aurora dando il via ad una vera e propria discussione che coinvolge non solo gli opinionisti, ma anche Roberta Di Padua e Barbara De Santi. Tutto comincia quando Roberta nota la presenza del cane di Aurora nel video di presentazione della Tropea.

“Strumentalizza tutto quello che fa. Per carità, io amo i cani ma non vengo a dirlo qui. Ho il mio, me ne prendo cura, ma non faccio il video con il cane, non vengo qui a raccontare che ho sofferto“, commenta Roberta. “Tu hai un cane di razza, io l’ho salvato dalla strada. Tu spendi i soldi“, replica Aurora. “Io li ho sempre avuti raccolti dalla strada, sempre ma mio figlio aveva un desiderio e se tu permetti, se posso, lo esaudisco”, ribatte la Di Padua. “Se andassi a fare volontariato nel canile, non parleresti così. Invece di aprire bocca, vai a fare volontariato”, dice ancora Aurora scatenando la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari contro Aurora Tropea

“Scusa Aurora, le opere di bene sono silenziose, non sono rumorose perché tu non puoi sapere se io e Gianni facciamo beneficienza e che rapporto abbiamo con gli animali. Tu giudichi troppo gli altri e non sei nessuno perché non hai gli strumenti per poterlo fare. Tu non conosci il mio presente o il mio passato. Tu non sai che opere di beneficienza posso aver fatto io, Gianni o chiunque altro. Tutte le volte accusi le persone e le persone che realmente fanno beneficienza, lo fanno e basta e non ostentano”, sbotta la bionda opinionista. “Parli sempre come se fossi la migliore. Devi pensare a te perché non conosci la vita delle persone”, dice ancora Gianni Sperti.

“Maria non si può sentire qui a sentire questa lagna mentre dice che è la migliore. Hai rotto le palle“, interviene Roberta Padua. “Sei una cafona e cotta”, dice Aurora a Roberta che viene difesa da Barbara De Santi – “Tu sei una cafona”. A mettere fine a tutto, poi, è Maria De Filippi che torna alla sfilata.











