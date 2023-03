Aurora Tropea, lite con Sperti e Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Mai parlato…”

Aurora Tropea sott’accusa a Uomini e Donne

Il ritorno di Aurora Tropea nel parterre del trono over di Uomini e Donne scatena alcune riflessioni da parte di Gianni Sperti che, nella puntata del 14 marzo, chiede a Maria De Filippi se Aurora abbia cominciato a conoscere delle persone. “Ho lasciato il numero a Valerio e Alessio, ma non l’hanno accettato”, confessa la Tropea. “Tutti uomini più giovani, poi si scaglia contro di me. Io almeno lo dico anche a costo di prendermi il palo, le altre lo fatto sotto sotto“, commenta Roberta Di Padua.

“Ho fatto quella domanda perchè mi chiedevo come mai una persona che, in passato, ha parlato male del programma, decide di tornare”, riflette ancora Gianni. “Io non ho parlato male del programma, semmai ho parlato male di alcune persone che mi hanno fatto male”, risponde Aurora. “Ho deciso di rimettermi in gioco perchè nella vita vera non ho tante possibilità di conoscere uomini perchè sto sempre nel negozio ed esco pochissimo“, dice ancora la dama.

Armando Incarnato contro Aurora Tropea

Durante il confronto tra Aurora Tropea e Gianni Sperti, interviene Armando Incarnato che si scaglia contro la dama. “Hai detto che chi partecipa al programma prende un cachet e questo significa parlare male del programma perchè vuol dire che il programma è falsato”, sbotta Armando Incarnato. Di fronte alle accuse si Armando, Aurora mantiene la calma e viene difesa da Giuseppe: “Anche se avesse detto che i partecipanti prendono un cachet, non vuol dire che il programma è finto”, ma Incarnato non ci sta e si scaglia anche contro il cavaliere.

“Aurora se hai detto qualcosa contro il programma dillo perchè poi la puntata andrà in onda e potrebbero arrivare delle prove che dovrei portare poi in trasmissione”, conclude Gianni che ribadisce di non credere ad Aurora.











