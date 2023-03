Aurora Tropea presa di mira a Uomini e Donne?/ Web furioso con Tina e Gianni: “Livelli bassissimi!”

Aurora Tropea, pesanti accuse a Uomini e Donne da Tina Cipollari e Gianni Sperti

Il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e Donne non è stato ben accolto da tutti nello studio di Canale 5. La dama ha deciso di rimettersi in gioco dopo un periodo difficile, ma Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno aspramente criticato questa scelta, accusando Aurora di aver parlato male del programma in passato. “Io non ti credo, credo che quando parli aumenti, ingigantisci per farti credere.” sono state le parole dure di Gianni alla dama. Pienamente d’accordo Tina, che ha aggiunto: “Se è un ambiente così ostile, perché sei ritornata? Lo vedi che sei incoerente come donna!”

Aurora Tropea, che ha raccontato di aver da poco sconfitto un tumore, ha però spiegato di essere tornata perché pronta a trovare l’amore: “Sono tornata perché mi sono rimessa in gioco io come donna! Io spero che quest’anno posso fare il percorso che non sono riuscita a fare due anni fa, con la serenità e la spensieratezza.”

Aurora Tropea accusata a Uomini e Donne: il web si schiera in sua difesa

L’ostilità dimostrata da Tina Cipollari e Gianni Sperti a Uomini e Donne nei confronti della dama ha sollevato un vero e proprio polverone sul web. Gran parte del pubblico del dating show ha trovato eccessive le accuse dei due opinionisti nei confronti di Aurora, così come le dure parole spese nei suoi confronti. Tanti, anzi, hanno tenuto a ricordare il periodo difficile dal quale arriva la dama, che ha oggi tutto il diritto di essere in studio: “Ma chi glielo spiega a Gianni & C. che è il programma che ha accettato il ritorno di Aurora? Non ha scassinato i cancelli per entrare!”, ha allora twittato una telespettatrice. C’è invece chi di fronte alla scena dell’attacco ad Aurora parla di ‘livelli bassissimi’ e chi, infine, fa notare: “Gemma è lì da 12 anni non concludendo niente e Aurora non può rimettersi in gioco? Assurdo!”

Aurora può piacere o meno….Ma se è tornata a sedersi li …. sarà stata “autorizzata/ invitata” dalla redazione… quindi non capisco tutto questo accanimento e accuse gratuite… boh….#uominiedonne — Ludo love (@Dilettainlove1) March 14, 2023

No fatemi capire Gemma è lì da 12 anni non concludendo niente e Aurora non può rimettersi in gioco? #uominiedonne — Raffaella Ruggeri (@Rugge2Raffaella) March 14, 2023













