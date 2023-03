Aurora Tropea, ritorno choc a Uomini e donne/”Trovato un tumore, con gamba a rischio”

Uomini e donne, Aurora Tropea torna protagonista al trono over: succede dopo la scoperta del cancro

Nei due anni di addio alla TV e alla poltrona da protagonista over a Uomini e donne, Aurora Tropea ha vissuto eventi choc, come la scoperta un tumore. Sulla scia delle ultime anticipazioni TV fornite online da Uomini e donne classico e over, che la vedono protagonista in una delle nuove registrazioni TV del dating show, Aurora Tropea si racconta al magazine della trasmissione dove registra il rientro in studio. Tra le pagine di una nuova intervista concessa a Uomini e donne magazine, la ritrovata dama tra gli “over” fa sapere di aver rischiato di perdere la madre e di aver perso una zia, unitamente al suo rischio: quello di perdere una gamba. E il suo problema di salute, così come quello alla base della perdita della zia, ha a che fare con il cancro.

“Ho perso una mia carissima zia – fa sapere Aurora Tropea, alla rivista sui protagonisti di Uomini e donne, in quanto re-entry al trono over- mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e io ho scoperto di avere un tumore quasi per caso”.

E il retroscena choc, sulle condizioni di salute della ritrovata over, poi viene così spiegato: “Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo, così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei (esame che consiglio di fare a tutti!) e di conseguenza me ne hanno tolto uno”. Ed é con l’esito dell’esame istologico del neo sospetto, che la dama dalla bionda chioma ha scoperto che avesse un tumore maligno. E in più, c’era l’alto rischio della perdita di una gamba dove era localizzato il cancro: “con l’istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba””, aggiunge provata.

Aurora Tropea si racconta a Uomini e donne magazine: cosa cambia dopo l’addio alla tv

Ciò nonostante, Aurora Tropea decide di mettersi ancora una volta in discussione a Uomini e donne, pronta a riattivarsi nella sua ricerca dell’amore. Questo, perché sospinta dall’essere e il sentirsi viva, alla sua “second life”: “è cambiato qualcosa nel profondo”. Ma cosa é accaduto nei due anni di assenza dagli studi TV di Uomini e donne? La dama non si é esonerata da qualche conoscenza e in particolare ha avuto modo di uscire con un uomo, “ma solo per una pizza”.

La “nuova dama”, che diventa protagonista al rientro a Uomini e donne, é senz’altro “serena”: “una donna sempre sorridente, semplice e che ha imparato a farsi scivolare addosso le cose”, anticipa ai telespettatori di sé, Aurora Tropea.











