Aurora Tropea, sfogo social dopo lo scontro con Gianni Sperti a Uomini e donne/ “Di cosa mi devo vergognare?”

Uomini e donne, Aurora Tropea e Gianni Sperti ai ferri corti

Permangono le tensioni tra Gianni Sperti e Aurora Tropea a Uomini e donne. Tra l’opinionista e la Dama del dating show non corre buon sangue, ormai è risaputo, e a dimostrarlo è l’ennesimo scontro esploso in studio. Tutto è partito da un regalo, all’apparenza affettuoso, destinato a Sperti: dello zucchero. Un pensiero piuttosto particolare, che cela però un invito a ritrovare la dolcezza perduta, soprattutto nei confronti della protagonista del Trono Over.

Gianni Sperti, dura lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne: "Pubblichi foto nuda"/ Sfogo dopo regalo "dolce"

L’opinionista, tuttavia, non ha ben apprezzato il gesto e si è scagliato contro la Tropea, rievocando una vecchia foto da lei condivisa sul suo profilo Instagram e da lui considerata di dubbio gusto: “Tu accusi me di aver perso la dolcezza, quando tu invece hai perso la dignità. Pubblichi le foto nuda su Instagram in cerca di qualcuno che ti doni la felicità“.

Uomini e donne, Gianni Sperti furibondo in studio: c'entra Aurora Tropea/ Che succede al trono over?

Aurora Tropea fulmina Gianni Sperti sui social: “Mi devo vergognare di cosa?“

Le parole di Gianni Sperti non sono affatto piaciute a Aurora Tropea. Dopo il duro scontro nello studio di Uomini e donne, infatti, la celebre Dama ha condiviso un lungo messaggio sui social. In un’Instagram story condivisa sul proprio profilo, non ha esplicitamente menzionato l’opinionista del programma, ma per molti il destinatario dell’attacco è proprio lui: “Ma l’emancipazione dove sta? Mi devo vergognare alla mia età di cosa? Si deve vergognare chi fa violenza sulle donne, sugli animali, sui bambini e anziani…. Chi ruba…“.

Uomini e donne, Gianni Sperti dice addio alla poltrona di opinionista?/ "Mi dispiacerebbe lasciare, ma..."

Parole che lasciano intendere una rivendicazione della sua libertà: a suo dire, non si dovrebbe vergognare di nulla alla sua età, poiché ci sarebbero altri gesti e azioni per cui si dovrebbe realmente provare vergogna. La frecciatina social di Aurora è stata dunque l’ennesima replica alle accuse di Sperti. Il loro reciproco astio è ormai cosa nota e, in studio, i due protagonisti non mancano di animare le puntate con litigi e frecciatine continue.













© RIPRODUZIONE RISERVATA