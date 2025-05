Aurora Tropea dopo l’addio a Uomini e donne

Aurora Tropea è stata una delle dame storiche del trono over di Uomini e Donne di cui è stata a lungo protagonista con le sue discussioni sia con Gianni Sperti che con Tina Cipollari. All’interno della trasmissione, Aurora ha frequentato diversi cavalieri senza mai avere il lieto fine. Dopo averci provato più volte, la Tropea non ha più partecipato al dating show di canale 5 ma il pubblico continua comunque a seguirla sui social. Aurora, infatti, ha un profilo Instagram in cui è molto attiva condividendo video dedicati ai suoi amati animali, ma anche contenuti del suo lavoro.

Aurora, a Uomini e Donne, ha sempre sfoggiato dei lunghi capelli biondi con una piega sempre diversa. Dopo l’addio al programma, la dama ha deciso di rinnovare la propria immagine e oggi sfoggia un taglio moderno sbarazzino e sicuramente leggero.

Aurora Tropea e il nuovo look

Dopo aver detto addio ai lunghi capelli per sfoggiare un taglio medio, Aurora Tropea, forse in vista dell’arrivo della bella stagione, ha deciso di accorciare ancora i suoi capelli ed oggi sfoggia un taglio decisamente diverso da quello che ha sempre avuto durante la partecipazione a Uomini e donne.

Tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, l’ex dama sfoggia un taglio cortissimo, scalato con un ciuffo abbondante. Un taglio che esalta i lineamenti del suo viso e che le permette di giocare con il look e di dedicare meno tempo alla piega. Ciò che, invece, è rimasto uguale è il colore: nonostante l’importante cambiamento, infatti, Aurora sfoggia sempre i capelli biondi.