Aurora Tropea torna a Uomini e Donne/ Dopo un tumore, a caccia dell’amore…

Aurora Tropea e il ritorno a Uomini e Donne

Importante ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne nel corso della puntata in onda oggi, martedì 7 marzo. Dopo essere stata una protagonista delle scorse stagioni e aver discusso, anche duramente, con Tina Cipollari e Gianni Sperti, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, ci sarà il ritorno di Aurora Tropea che ha annunciato nelle anticipazioni Aurora Tropea. La dama torna nel parterre del trono over per cercare l’amore e aprire un nuovo capitolo della sua vita dopo aver superato un momento davvero delicato.

“Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e ho scoperto di avere un tumore”, ha raccontato al magazine di Uomini e Donne.

La scelta di Aurora Tropea a Uomini e Donne

Aurora Tropea ha raccontato di aver fatto la mappatura dei nei in seguito alla quale le hanno tolto uno. “Se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba”, ha raccontato ancora la dama che ha ammesso di aver deciso di tornare nel programma perchè ha bisogno di rimettersi in gioco.

“Dopo questa esperienza sono sbocciata, rinata. Credo che la vita mi abbia dato una seconda possibilità. Le assicuro che il destino mi ha messo in passato alla prova tante volte, ma dopo quest’ultima esperienza è cambiato qualcosa nel profondo. Ho cominciato ad amarmi di più e ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco anche a Uomini e Donne dove il mio percorso era rimasto come in sospeso”, ha concluso.

