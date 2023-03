Aurora Tropea torna a Uomini e Donne/ Gianni: “Escono dalla porta ed entrano…”

Aurora Tropea torna a Uomini e Donne

Aurora Tropea, dopo due anni di assenza, è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama che, durante la precedente esperienza nel programma di Maria De Filippi è stata spesso al centro di discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha spiegato di aver deciso di tornare perchè ha voglia di rimettersi in gioco dopo aver superato un periodo delicato. “Escono dalla porta ed entrano dal portone”, dice Gianni Sperti lanciando una frecciatina alla dama del trono over che spiega di essere stata lontana dalla trasmissione per due anni.

“Tu e l’amica tua non avevate parlato male del programma?“, dice ancora Sperti. 2Non ho mai parlato male della trasmissione”, si difende la dama che poi discute anche con Roberta Di Padua.

Aurora Tropea, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Il ricordo di Aurora Tropea a Uomini e Donne comincia sia con un battibecco con Gianni Sperti che con una discussione con Roberta Di Padua. Dopo aver assistito alla lite tra la dama del trono over e la tronista Nicole, Aurora si schiera dalla parte della tronista. “Non puoi rispondere così ad una ragazza di vent’anni. Devi portare anche tu rispetto”, dice Aurora.

“Ma quale ventenne! Ha trent’anni”, sbotta Roberta che ha discusso con la tronista per aver provato a conoscere il corteggiatore Andrea. “Ha ragione Aurora“, commenta Gianni Sperti che condivide il pensiero della dama. “Te pareva che non davi ragione a lei”, sbotta Roberta mentre Gianni accusa la dama di stare nel parterre senza costruire niente.

