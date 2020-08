Aurora Tropea truffata da un cavaliere di Uomini e Donne/ “Mi sta minacciando!”

Dichiarazioni shock quelle fatte da Aurora Tropea. La dama del trono Over di Uomini e Donne ha sorpreso tutti dichiarando, nella giornata di lunedì 3 agosto, di essere stata truffata da un uomo conosciuto proprio all’interno della trasmissione. Aurora ha dichiarato che il cavaliere in questione le avrebbe prima chiesto dei soldi e successivamente l’avrebbe bloccata sul suo telefono. Con un pretesto l’uomo darebbe insomma svanito, senza dare più notizie e farsi sentire da lei. “Seppure un ladro e un delinquente, non ho paura sei un morto di fame. Lui è un delinquente e mi sta anche minacciando. Mi ha bloccato per due mesi”, ha dichiarato con foga la dama in una serie di storie pubblicate su Instagram. Ma non è tutto, visto che la dama ha poi lanciato accuse ancor più pesanti.

Anna Tropea di Uomini e Donne, accuse pesanti verso un cavaliere

Pur non facendo il nome del cavaliere in questione, Aurora Tropea lo ha accusato pesantemente, dichiarando nel suo sfogo social che “Ruba i soldi alle persone. È venuto in negozio con i bambini chiedendo i soldi che gli servivano per il regalo del figlio”. È a questo punto che la dama del trono Over ha poi aggiunto: “Mi sta anche minacciando, prendendomi in giro, dicendomi di andare sotto casa sua, che mi aspetta a braccia aperte. – e ancora – Sei pure un ladro, un delinquente, sei un ometto, sei un nonnulla, un morto di fame”. Una questione delicata, della quale è probabile che si parlerà anche nello studio di Uomini e Donne dove Aurora si prepara a tornare a settembre, alla ripartenza delle registrazioni.



