Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Giancarlo mostra i suoi video, lei piange…

Puntata complicata per Aurora Tropea quella di Uomini e Donne in onda oggi su canale 5. Dopo il duro scontro con Gianni Sperti, la dama, nel corso dell’appuntamento di oggi col programma di Maria De Filippi, sarà la protagonista di un’infuocata discussione con Giancarlo Cellucci, il cavaliere con cui ha vissuto una frequentazione e con il quale sperava di poter vivere una vera e propria storia d’amore. Purtroppo, però, il rapporto tra Aurora e Giancarlo è finito e, nel corso della puntata di oggi, il cavaliere rivolgerà una serie di accuse alla dama. A scatenare la reazione della Tropea, tuttavia, saranno alcuni video di Aurora che Giancarlo mostrerà sia a Gianni Sperti che al pubblico.

MARIA DE FILIPPI DIFENDE AURORA TROPEA

Giancarlo Cellucci, come anticipano le talpe del Vicolo delle news, mostrerà alcuni video di Aurora Tropea. Nei filmati, la dama indosserà una canotta. I filmati, tuttavia, scateneranno una discussione in studio. Se Gianni Sperti si scaglierà ancora contro la dama, Maria De Filippi la difenderà. La situazione metterà seriamente in difficoltà Aurora Tropea che, dopo essersi difesa, stanca di essere attaccata, lascerà lo studio in lacrime. In seguito a tale reazione della Tropea, Giancarlo rifletterà sul proprio atteggiamento. Farà un passo indietro chiedendo scusa alla dama? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA