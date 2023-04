Aurora Tropea, Uomini e Donne/ “I cavalieri hanno paura di me, Gemma Galgani…”

Aurora Tropea: il ritorno a Uomini e Donne Magazine

Aurora Tropea è tornata a Uomini e Donne. In questi due anni lontani dalla tv ha dovuto affrontare diversi ostacoli: “Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e ho scoperto di avere un tumore”, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine. Ora la dama è pronta a rimettersi in gioco dopo la deludente esperienza interrotta nel febbraio 2021.

Durante l’ultima sfilata Aurora ha dimostrato grande autoironia, scrivendo su una serie di bigliettini le critiche che sapeva avrebbe ricevuto: “L’ho fatto perché ho voluto dimostrare a chi mi attacca che a furia di farlo si diventa banale. Non sono contraria alle critiche ma secondo me, soprattutto da parte degli opinionisti, dovrebbero quantomeno essere costruttive.In ogni caso, credo che le offese qualifichino più chi le dice che chi le subisce”, ha detto sulla rivista ufficiale del programma.

Aurora Tropea delusa da Gemma Galgani

Nello studio del dating show di Canale 5, la dama ha ritrovato Gemma Galgani. Aurora Tropea non ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento della dama torinese, molto amica della madre: “Sapeva di me tramite i racconti di mia madre e quindi era a conoscenza di quanto avevo sofferto. Forse il suo atteggiamento nei miei confronti è dettato dal fatto che, nella prima puntata a cui partecipai, mi espressi male dicendole che io avevo più possibilità di lei nel trovare un uomo. In realtà non volevo offenderla, ma impacciata com’ero ho fatto capire tutt’altro. Ho chiesto già scusa, ma a quanto pare non ha recepito”, ha detto a Uomini e Donne Magazine. Parlando dei cavalieri del programma, Aurora ha detto: “Credo che abbiano paura di rapportarsi con me per tutto quello che mi succede attorno, a partire dai continui attacchi che mi impediscono di tirare fuori chi sono davvero visto che devo passare il mio tempo a difendermi. Certo, questo vuol dire anche che alcuni di loro non hanno affatto carattere”.

