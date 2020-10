AURORA TROPEA, UOMINI E DONNE/ Lite Gianni Sperti: “Fai la vittima, ma…”

Aurora di fronte a tre uomini nello studio di Uomini e Donne. La dama ammette di fidarsi tanto di Stefano, un’affermazione che scatena Gianni Sperti, convinto che tra i due non ci sia altro se non una semplice amicizia. Giancarlo elogia Aurora come dama, ma Gianni Sperti non ci sta. “Io preferisco le persone che sono esattamente come sono mentre tu puoi sembrare la vittima e poi sei stata la prima a dirmi vai a mungere le mucche”, sbotta Gianni. “Il signore dice che lei è una donna buona che fa beneficienza, ma non ci riguarda perché questo non esclude che tu possa essere falsa e poi il bene non si dice. Quanta gente c’è che aiuta e non lo racconta?”, si chiede a sua volta Tina Cipollari. “Vuoi apparire la vittima di turno di Gianni, ma non è così”, aggiunge ancora la bionda Cipollari (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

AURORA TROPEA CONTRO VALENTINA AUTIERO

Lite a Uomini e Donne tra Aurora Tropea e Valentina Autiero. A scatenare tutto, nella nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni pubblicate da NewsUeD, sarà proprio Aurora che segnalerà la presenza di alcune foto di Valentina Autiero con Germano sui social. Foto che, a detta di Aurora, dimostrano l’esistenza di un rapporto più profondo dalla semplice frequentazione. Parole che causeranno la dura reazione di Valentina Autiero che, nel corso della puntata, saranno protagoniste di una pesante discussione nel corso della quale voleranno parole pesanti. Valentina si lascerà andare anche alle lacrime mentre Aurora sarà attaccata da più parti lasciando successivamente lo studio insieme all’Autiero per poi tornare e ricominciare a discutere.

AURORA TROPEA, LE CRITICHE DI GIANNI SPERTI E ARMANDO INCARNATO

La segnalazione di Aurora Tropea su Valentina Autiero causerà anche la dura reazione di Gianni Sperti e Armando Incarnato. L’opinionista di Uomini e Donne che non ha mai nascosto di non avere molta simpatia nei confronti della dama si scaglierà contro la Tropea. “Fai la finta perbenista. Quella che fa l’angioletto, che dà una possibilità a tutti e poi è come tutti gli altri“, ha detto Sperti negli scorsi appuntamenti del programma. Contro Aurora, però, non avrà parole dolci difendendo Valentina. La Tropea, dunque, continua ad essere attaccata all’interno del programma. Nelle scorse puntate si è sfogata contro Gianni Sperti che non perderebbe occasione per criticarla. Come reagirà la dama di fronte ai nuovi attacchi? Difenderà la scenta di raccontare ciò che ha visto di Valentina Autiero e Germano o se ne pentirà? Lo scopriremo tra pochissimo.



