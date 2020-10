Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Nuova lite con Gianni Sperti: Stefano…

Non c’è puntata di Uomini e Donne che non sia animata dalle continue discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Tuttavia, da diverse settimane, in ogni appuntamento con il dating show di canale 5 non mancano male le liti tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. L’opinionista non ha simpatia nei confronti della dama con cui, nel corso delle scorse puntate, ha avuto un duro scontro. Tutto è nato quando Aurora si è lasciata andare ad una confessione svelando il fidanzamento tra Valentina Autiero e Germano. La segnalazione di Aurora ha provocato il duro attacco di Gianni contro Aurora contro la quale si sono scagliati anche gli altri protagonisti della trasmissione al punto da aver portato la Tropea a lasciare lo studio nonostante la conoscenza con tre uomini. Il suo, però, non è stato un addio definitivo alla trasmissione perchè come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, è tornata in studio per continuare a conoscere i suoi pretendenti.

AURORA TROPEA, NUOVA LITE CON GIANNI SPERTI

Aurora Tropea, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle news, nella nuova puntata di Uomini e Donne, tornerà al centro dello studio per un confronto con Giancarlo a cui ha deciso di dare l’esclusiva. Dopo essere uscita per diverso tempo con Stefano con cui, però, non c’è mai stato un bacio al punto che la dama ha ammesso di vedere in lui più un amico, Aurora ha capito di essere molto attratta da Giancarlo il quale, a sua volta, non ha mai nascosto di essere attratto da lei. I due, così, confermeranno di non voler conoscere altre persone. Quale sarà la reazione di Gianni Sperti di fronte a tale decisione? Lo scopriremo tra pochissimo.



