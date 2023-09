Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Passione con Marco? La frequentazione continua…

Aurora Tropea e la conoscenza con Marco

Aurora Tropea è tornata nel parterre del trono over di Uomini e Donne cominciando la stagione con varie discussioni con Gianni Sperti e Tina Cipollari. Aurora, in particolare, ha esortato l’opinionista a ritrovare la dolcezza di una volta dando il via ad uno scontro durissimo che è andato avanti per diverse puntate. La Tropea, inoltre, si è scontrata anche con Barbara De Santi a causa di un commento di quest’ultima che, parlando d’età, ha detto che “Aurora sembra più vecchia di me”. Nonostante le varie discussioni, la Tropea non trascura il motivo per cui partecipa al trono over ovvero trovare l’amore.

Donatella De Giorgio, chi è la nuova Dama di Uomini e donne/ Il marito era un volto noto

Aurora, così, ha deciso di uscire con Marco, un cavaliere a cui ha anche fatto una sorpresa in camerino e che sta conoscendo anche altre persone, in primis Claudia che, a sua volta, è uscita e ha baciato Alessio.

Aurora Tropea e Marco: arriva il bacio?

Dalle anticipazioni delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, pare che la frequentazione tra Aurora e Marco continuerà e ci saranno novità importanti che lasceranno senza parole anche gli altri protagonisti della trasmissione.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 settembre: nuove esterne per Cristian e Brando

Tra Aurora e Marco, infatti, pare che ci sarà un bacio e che la conoscenza tra i due andrà talmente bene che decideranno di concedersi l’esclusiva. Una decisione che stupirà tutti, in primis Gianni Sperti e Tina Cipollari che, inizialmente, non nasconderanno di avere dubbi su tale frequentazione.

LEGGI ANCHE:

ROBERTA DI PADUA, LITE CON CLAUDIA A UOMINI E DONNE/ "Se esci con più persone nel programma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA