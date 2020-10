Aurora Tropea, Uomini e Donne/ Scarica Cataldo e Gianni la attacca “finta perbenista”

Aurora Tropea torna al centro dello studio di Uomini e Donne e si scatena una nuova discussione con Gianni Sperti. Dopo il momento dedicato a Sophie Codegoni e ai suoi corteggiatori, nella puntata del 19 ottobre, Aurora ha avuto un confronto con Stefano e Cataldo. Con il primo cavaliere è già uscita diverse volte e la conoscenza starebbe continuando senza problemi. Discorso diverso, invece, per Cataldo. Quest’ultimo è arrivato in trasmissione la settimana scorsa chiedendo alla redazione di conoscere e corteggiare Aurora. Quest’ultima aveva deciso di tenerlo, salvo, poi, cambiare idea dopo poche ore. La decisione della dama di chiudere immediatamente con Cataldo senza dargli alcuna possibilità scatena la dura reazione di Gianni Sperti, Tina Cipollari e Armando Incarnato che si scagliano contro la dama.

AURORA TROPEA, LITE CON GIANNI SPERTI A UOMINI E DONNE

Gianni Sperti si scaglia contro Aurora Tropea. “Fai la finta perbenista. Quella che fa l’angioletto, che dà una possibilità a tutti e poi è come tutti gli altri. Tu sei una brava donna, quella che fa tutto bene. Tu sei perfetta e poi sei uguale a tutti. Potevi non tenere Cataldo perché si vedeva che non ti piaceva”, dice Gianni. “Non ho capito niente in quel momento perché mi stavi insultando”, si difende Aurora. “L’ho chiamata tre volte e non mi ha mai risposta. Potevi dirlo dall’inizio e invece penso che abbia ragione Gianni Sperti perché non sarebbe cambiato niente”, svela Cataldo che poi chiede e ottiene di poter restare in trasmissione. Contro Aurora si scaglia anche Armando Incarnato e Gemma Galgani. “Ti fanno male gli insulti, ma anche tu l’anno scorso hai insultato me“, sbotta la dama di Torino.



