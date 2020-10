Aurora, Uomini e Donne/ “Biagio lo vedo come un fratello”. Gianni e Tina attaccano

Aurora, una delle dame più discusse del parterre del trono over di Uomini e Donne, torna al centro dello studio del programma di Maria De Filippi. La dama, dopo la durissima discussione avuta con Gianni Sperti, scatena nuovamente la reazione degli opinionisti accomodandosi al centro dello studio per un confronto con Biagio, il cavaliere che stava conoscendo e che ha mostrato interesse anche per Gemma Galgani. Tra i due sembravano esserci le premesse per una frequentazione duratura e, invece, a distanza di poche settimane dalla prima uscita, Aurora annuncia di non voler portare avanti la conoscenza e di voler chiudere definitivamente la frequentazione. Una decisione inaspettata quella della dama che motiva la propria scelta non convincendo né Gianni Sperti né Tina Cipollari.

AURORA CHIUDE CON BIAGIO: “NON MI PIACCIONO I TUOI ATTEGGIAMENTI”

Infastidita dall’atteggiamento di Biagio che ha scelto di continuare a frequentare Aurora dopo la decisione di Gemma Galgani di porre un freno nei suoi confronti avendo ancora una situazione in bilico con Paolo, la dama si definisce “la ruota di scorta”. Aurora fa così intuire di non voler portare avanti la conoscenza. “Ieri siamo usciti, ma mi è sembrata di aver trascorso una serata come un fratello”, spiega Aurora. “Sei di un’incoerenza unica“, commenta Tina Cipollari. “Ti siedi al centro dello studio dicendo che non vuoi essere la ruota di scorta, ma avevi deciso di chiudere già da ieri sera”, sbotta Gianni Sperti. Aurora si difende dichiarando di non gradire alcuni atteggiamenti di Biagio che definisce troppo “eclatanti che a me non piacciono”, aggiunge ancora la dama. “Tu sei finta dalla testa ai piedi”, aggiunge Gianni.



