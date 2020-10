Aurora, Uomini e Donne/ Lite con Gianni Sperti per Gemma e Biagio?

Nuova lite a Uomini e Donne tra Aurora e Gianni Sperti? Tra la dama del trono over e l’opinionista non c’è molta simpatia. I due non perdono occasione per punzecchiarsi e lanciarsi frecciatine e, nella nuova puntata del dating show, il copione potrebbe ripetersi. Nella scorsa puntata, Gianni Sperti ha perso la pazienza esortando Aurora a non occuparsi della sua vita privata ribadendo di essere single. L’ex ballerino è convinto che Aurora non partecipi alla trasmissione per trovare l’amore e che faccia di tutto per chiudere le sue frequentazioni. La dama e l’opinionista, dunque, torneranno a scontrarsi nuovamente? A far scoppiare l’ennesima discussione potrebbe essere una confessione di Aurora durante il confronto tra Gemma Galgani e Biagio.

AURORA TRA GEMMA GALANI E BIAGIO?

Aurora stava uscendo con Biagio prima di Gemma Galgani. La dama, tuttavia, ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza consentendo, così, al cavaliere di cominciare a frequentare con continuità la dama di Torino con cui c’è stato anche un bacio molto passionale. Tuttavia, nella nuova puntata di Uomini e Donne, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Aurora, infatti, rivelerà di aver ricevuto un’orchidea da Biagio. Un gesto importante e che non piacerà affatto a Gemma che ha ricevuto dal cavaliere lo stesso fiore. La rivelazione di Aurora causerà una nuova lite in studio con Gianni Sperti? L’opinionista si scaglierà contro Aurora difendendo Gemma? Dalle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle news non emergono molti dettagli, ma tra Aurora e Sperti potrebbero volare parole forti.



