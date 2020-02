Aurora Vs Gemma e Tina/ Scontro a Uomini e Donne: “Bella lo dici a tua sorella!”

La nuova puntata di Uomini e Donne ha come protagonista la nuova sfilata delle dame. “Stasera mi dirai di sì” è il tema che ha ispirato le signore in studio per gli outfit portati in scena. Tra le più criticate quest’oggi ci sarà Aurora. La dama finisce in primis nel mirino di Tina Cipollari che, stando a quanto anticipa il promo della puntata di oggi, troverà piuttosto inadatto il look, soprattutto perché troppo trasparente. “Si vede tutto!” accuserà l’opinionista, “Ma tu sei fissata!”, replicherà Aurora. Ma la dama si troverà a far fronte anche agli attacchi di Gemma Galgani. Tra le due è ormai noto che non scorri buon sangue e oggi ne arriva ulteriore conferma in studio. “Sta a bacchettare i gusti miei… senti bella…” esordisce la Galgani, ma Aurora sbotta “Bella lo dici a tua sorella!”

Aurora contro Gemma Galgani: colpa della sfilata a Uomini e Donne

Atmosfera infuocata nella nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale Aurora sarà dunque particolarmente criticata. Dalle poche immagini del promo della puntata di oggi, pare che la dama abbia scelto una sorta di travestimento da poliziotta, visto il cappello che porta in testa. Ormai Aurora è diventata a tutti gli effetti una delle grandi protagoniste del trono Over. La dama è spesso al centro di scontri e non solo con la Galgani. Di recente ha frequentato Samuel Baiocchi ed è finita al centro di una polemica dovuta al fatto di aver pagato lei per lui una cena fatta insieme. Oggi Aurora avrà da rispondere alle parole di Tina Cipollari e Gemma Galgani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA