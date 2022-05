Austin Butler, chi è?/ Il “nuovo Elvis” sarà presto il “genero” di Cindy Crawford?

Austin Butler:”Interpretare Elvis è stata una delle gioie più grandi della mia vita”

A Hollywood sembra essere nata una nuova stella, quella di Austin Butler, protagonista di “Elvis“, il nuovo film diretto da Buz Luhrmann, il regista di “Moulin Rouge“, in cui veste i panni della leggenda del rock in una pellicola che sembra essere tra le papabili per essere candidata all’Oscar. Riuscire a ottenere questo ruolo non è stato semplice per l’attore, che è riuscito a superare la concorrenza di Harry Styles, che sembrava partire da favorito.

Il riscontro da parte di pubblico e addetti ai lavori sembra essere finora positivo, anche il diretto interessato si è detto soddisfatto del lavoro svolto: “Per due anni ho cercato di assorbire il più possibile – sono state le sue parole -. Sono andato alla ricerca ossessiva dei dettagli e dei particolari, come negli anni Elvis ha modificato la sua voce e i movimenti, il motivo per cui si muoveva o parlava in un certo modo. Non mi sono fermato all’apparenza, all’icona, sono andato oltre. Ho scavato nella sua natura profonda di uomo. Interpretare Elvis è stata una delle gioie più grandi della mia vita“. E a rendere ancora più speciale questo periodo ci sono i complimenti arrivati i direttamente dalla moglie di Prestley.

Successo nel lavoro e in amore per Austin Butler

Austin sta vivendo un momento speciale non solo a livello professionale, ma anche personale. Il giovane attore sembra avere infatti da poco il cuore impegnato: al Festival di Cannes ha infatti incantato tutti al fianco di Kaia Gerber, con cui si è scambiato un bacio appassionato in passerella togliendo quindi ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.

Lei, 20 anni, è una delle modelle più richieste dagli stilisti, oltre a essere figlia d’arte. la mamma è infatti Cindy Crawford. Secondo i bene informati, i due hanno iniziato a frequenarsi lo scorso dicembre, per poi trascorrere il giorno di San Valentino a Parigi, la città romantica per eccellenza. La coppia è poi uscita allo scoperto a marzo rompendo definitivamente gli indugi. Lui viene da una lunga relazione con la collega Vanessa Hudgens, mentre lei era fidanzata con Jacob Elordi, attore che ha recitato in “Euphoria“.

