Austin Butler, chi è: vita e carriera dell'attore statunitense. "Volevo che la mia voce fosse identica a quella di Elvis e così..."

AUSTIN BUTLER, “HO ACCETTATO DI INTERPRETARE ELVIS PERCHE’ VOLEVO…”

Austin Butler, chi è l’attore che interpreta Elvis Presley, nell’omonimo biopic del 2022 diretto da Buz Luhrmann e cosa sappiamo della sua esperienza sul set nei panni di ‘The King’? La programmazione estiva di Canale 5 propone quest’oggi, in prima serata, il film che racconta la vita e l’amore per Priscilla del divo scomparso nel lontano 1977, portandone in scena anche il privato. E se nei panni del suo ambiguo e inflessibile manager, il ‘Colonnello’ Tom Parker (abbiamo tracciato un piccolo ritratto del suo personaggio in un altro articolo, NdR) c’è nientemeno che Tom Hanks, il ruolo da protagonista è per Austin Butler, attore oggi 34enne e che nel suo carniere ha già una candidatura all’Oscar proprio per quel ruolo.

Prima di concentrarsi sull’interpretazione di Austin Butler di Elvis Presley sul grande schermo, un ruolo che l’ha proiettato nel firmamento hollywoodiano dopo essersi fatto conoscere lavorando pure con Jim Jarmusch e Quentin Tarantino, possiamo accennare brevemente alla sua carriera: classe 1991 e originario di Anaheim, in California, l’attore ha cominciato la sua oramai lunga esperienza in televisione prima lavorando nelle serie di Disney Channel e Nickelodeon, anche se molte fan lo ricordano pure per aver preso parte tra il 2013 e il 2014 a “The Carrie Diaries”.

L’apprezzamento anche da parte della critica è invece arrivato col suo ‘salto’ sul grande schermo e l’esperienza cinematografica sul set di “I morti non muoiono” di Jarmusch nel 2019 e, sempre nello stesso anno, con uno dei capolavori di Tarantino, “C’era una volta a…Hollywood”. Tuttavia è grazie alla sua versione in celluloide di Elvis che Austin Butler ha fatto incetta di riconoscimenti, mancando solo il bersaglio più grande…

Infatti, nel biennio di grazia 2022-2023, tra l’uscita nelle sale del film di Luhrmann, l’imponente battage mediatico che lo ha visto al centro di diverse interviste assieme all’altro protagonista della pellicola, Tom Hanks, e poi i premi ricevuti (un BAFTA al Migliore Attore Protagonista, il Golden Globe per il Miglior Attore in un Film Drammatico e la candidatura agli Oscar, battuto però da Brendan Fraser con “The Whale”) hanno proiettato Austin Butler letteralmente in un’altra dimensione. Basti pensare che sempre nel 2023 la rivista ‘Time’ lo ha inserito tra le 100 personalità più influenti del pianeta.

A livello personale, sappiamo che Butler ha perso prematuramente la mamma Lori Anne Howell, a cui era molto legato, portata via da un cancro nel 2014: da piccolo il futuro attore aveva vissuto anche il divorzio dei genitori assieme a sua sorella Ashley, con la quale ha recitato fianco a fianco sul set di “Ned – Scuola di sopravvivenza”: sul fronte sentimentale, invece, il 34enne si mormora stia assieme a Zoe Kravitz, figlia di Lenny, dopo essersi lasciato a fine 2024 con la modella Kaia Gerber, sua fidanzata dal 2021 (invece per nove anni e fino al 2020 Austin aveva avuto una lvoe story con la collega Vanesse Hudgens); i due infatti sono stati ‘pizzicati’ sul set di “Caught stealing” di Darren Aronofsky mentre si baciavano…

“Perché ho accettato il ruolo di Elvis? Ci sono tanti motivi, ma il principale è aver avuto la possibilità di esplorare il lato umano di qualcuno che è diventato lo specchio della società, un’icona, ha raggiunto quasi uno stadio superiore”: così Austin Butler parlando dell’interpretazione che gli è valsa quasi un Oscar, ammettendo di aver studiato il cantautore da anni. “Quando ho cominciato a lavorare al personaggio volevo che la mia voce fosse identica alla sua: era il mio obbiettivo” aveva aggiunto e, a tal proposito, c’è un curioso aneddoto in merito a come l’attore è stato scritturato nel cast come protagonista da Luhrmann. A raccontarlo è stato lo stesso regista, ricordando un emozionante video mandatogli da Austin in cui cantava “Unchained Melody”… in accappatoio. “Era un’audizione? O solo una crisi di nervi?” aveva scherzato il cineasta che, comunque, folgorato da quel video, decise di mettere alla prova Butler. E il resto, come si suol dire, è storia.