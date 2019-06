Austin Powers in Goldmember/ Video, su Italia 1 film con Mike Myers (11 giugno 2019)

Austin Powers in Goldmember va in onda oggi, 12 giugno, su Italia 1 a partire dalle 23:30. Si tratta di un film parodia e di una commedia al tempo stesso diretto da Joy Roach e che si basa su una serie di personaggi di fantasia che hanno preso vita dalla verve creativa del comico canadese Mike Myers. Con questo film arriviamo al terzo episodio della saga di Austin Powers che vede un cast al cui interno oltre allo stesso Myers, troviamo Michael Caine, Michael York, Beyoncé Knowles, Seth Green e Gwineth Paltrow. Il fllm gode di una serie di effetti speciali curati in maniera pressoché perfetta da Keith Marbory, Dave Johnson e Christopher Nelson e di una colonna sonora nella quale spiccano le musiche composte da George S. Clinton e Quincy Jones.

Austin Powers in Goldmember, la trama del film

La trama di Austin Powers in Goldmember vede ancora una volta protagonista Austin Powers che dopo aver assistito ad un film autobiografico nuovamente cattura il dottor Male e contestualmente riceve la nomina a baronetto. Anche questa volta però entra in scena il suo cattivo antagonista che convince l’anziano Goldemberg a rapire il padre di Austin, Nigel Powers. Lo scopo come sempre è quello di riuscire a impadronirsi della terra, questa volta utilizzando un cannone spaziale che avrà il compito di attirare un grosso asteroide nell’orbita della terra. Austin Power per cercare di contrastare questo diabolico piano effettua un nuovo viaggio attraverso il tempo arrivando nell’anno 1975 dove incontra il suo vecchio amore Foxxy Cleopatra. La nuova coppia si mette subito all’opera per cercare di definire un piano per fermare il dottor Male e allo stesso tempo salvare Nigel. Il finale prevede che Austin riuscirà a fermare le intenzioni malvagie del dottor Male, scoprendo anche di avere un altro fratello.

