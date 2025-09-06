Scoppia lo scandalo creme solari in Australia, dopo che un'associazione di consumatori ha scoperto che il grado di protezione è molto più basso del dichiara

In Australia è scoppiato lo scandalo delle creme solari: in poche parole i prodotti che avrebbero dovuto riparare la pelle dai pericolosi raggi UV, non erano in realtà adatti a tale scopo nonostante venissero pubblicizzati appunto come “protettivi”.

A scoprirlo sulla sua pelle, (ed è proprio il caso di dirlo) è stata Rach, che come riferisce la BBC è stata operata per un tumore scoperto alla pelle del naso: “Pensavo di aver fatto tutto il possibile e invece mi è successo comunque”, ha raccontato, spiegando poi che la sua rabbia è aumentata quando ha scoperto che la crema solare che aveva usato per anni non soltanto non era affidabile ma anzi, non aveva quasi alcuna protezione solare. Secondo un’analisi indipendente condotta da un’associazione a difesa dei consumatori, Choice Australia, si è scoperto che molte delle creme solari più diffuse e costose dell’Australia, non offrono la protezione che promettono, dando vita appunto allo scandalo di cui sopra. I consumatori hanno infatti replicato indignati ed è stata in seguito avviata una indagine dall’organismo di controllo sanitario del Paese, con la conseguenza che numerosi prodotti sono stati ritirati dagli scaffali.

“Non è certamente un problema che riguarda solo l’Australia”, ha detto alla BBC la chimica cosmetica Michelle Wong. In Australia c’è il più alto tasso di incidenza di tumori della pelle al mondo e si stima che almeno due australiani su tre si sottopongano nel corso della sua vita ad un qualche intervenuto chirurgico alla pelle, nel corso della loro vita. Ecco perchè i dati pubblicati da Choiche Australia hanno indignato l’opione pubblica, tenendo conto che su 20 creme solari testate, 16 non rispettavano il fattore di protezione solare (SPF) indicato sulla confezione. Fra i peggiori prodotti segnalati dalla BBC vi è il Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen di Ultra Violette, che ha restituito un valore di protezione solare solo pari a 4, al punto che quando è stato ottenuto questo numero il test è stato ripetuto, dando comunque lo stesso esito.

SCANDALO CREME SOLARI IN AUSTRALIA: COME HANNO REAGITO I BRAND

Nell’elenco dei prodotti ritenuti non a norma anche diverse altre marche di creme solari che però si sono subito affrettati a smentire i dati emersi. Inizialmente anche Ultra Violette ha contestato il valore risultato dal test di laboratorio, spiegando che si tratta di una crema “sicura ed efficace”, ricordando inoltre come sia venduta in 30 diversi Paesi. Peccato che due mesi dopo ha annunciato di voler ritirare il prodotto in quanto i risultati forniti da otto diversi test erano discordanti. “Siamo profondamente dispiaciuti che uno dei nostri prodotti non abbia raggiunto gli standard di cui siamo orgogliosi e che vi aspettate da noi”, ha fatto sapere l’azienda, spiegando anche di aver “da allora interrotto il rapporto con il laboratorio di prova iniziale”.

Altri marchi hanno poi sospeso la vendita dei propri prodotti, evidentemente ottenendo gli stessi risultati. Rach, che non è certa che il suo tumore alla pelle sia collegato all’uso delle creme solari poco protettive, ha spiegato che la risposta di Ultra Violette è stata come “un calcio nello stomaco”. Dal suo canto Ultra Violette prosegue dritta per la sua strada: “Siamo stati i primi, e attualmente gli unici, dei 16 prodotti che non hanno superato il test di Choice, a, non solo sospendere le vendite, ma anche a ritirare completamente il prodotto, dando priorità alla sicurezza e dando ai clienti accesso a rimborsi e buoni prodotto”, aggiungendo che: “Ci impegniamo a fare la nostra parte per far progredire questa categoria”. La sensazione è che l’associazione dei consumatori proseguirà la sua battaglia, per provare a far ottenere un rimborso: lo scandalo potrebbe ulteriormente allargarsi.



SCANDALO CREME SOLARI IN AUSTRALIA: COME E’ LA SITUAZIONE NEGLI ALTRI PAESI?

Ma le altre creme solari, ad esempio quelle vendute in Italia, sono sicure? Va detto che il nostro Paese è uno di quelli che ha i regolamenti più rigidi in quanto a prodotti cancerogeni e in generale dannosi per la salute, sia per quanto riguarda i farmaci ma anche i cosmetici e gli alimentari, di conseguenza ci sentiamo di metterci la mano sul fuoco.

In ogni caso secondo la dottoressa Wong non è da escludere che la questione possa interessare altri Paesi ricordando che i brand di creme solari utilizzano gli stessi laboratori per le analisi: “Quindi è improbabile che questo problema sia circoscritto all’Australia”.

Finché qualcuno non andrà a testare un sacco di creme solari in altri Paesi, non sapremo mai la portata del problema”, ritenendo che comunque il panico creato dal recente scandalo scoppiato in Australia sia stato in qualche modo ingigantito. “Il 95% delle creme solari testate da Choice ha un fattore di protezione solare sufficientemente elevato da più che dimezzare l’incidenza del cancro della pelle”, ha concluso.