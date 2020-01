Australia/ Video, su Rai 2 il film con Nicole Kidman (oggi, 2 gennaio 2020)

Australia andrà in onda giovedì 2 Gennaio in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico/sentimentale/storico girato nel 2008 e prodotto dalla 20th Century Fox. Il regista è diretto da Baz Luhrmann e gli attori sono tra i più famosi di Hollywood, Nicole Kidman e l’australiano Hugh Jackman. le musiche sono state seguite da David Hirschfelder. L’attore protagonista è conosciuto nel piccolo schermo per aver interpretato Wolverine nella serie X man. Nicole Kidman è protagonista di una serie di lungometraggi di successo come La famiglia Fang, The eyes, Moulin Rouge e molti altri. La Kidman aveva già recitato a fianco del regista il quale l’aveva diretta proprio nel musical di successo Moulin Rouge.

Australia, la trama del film

Australia inizia poco tempo prima dello scoppio della Seconda Guerra mondiale con la Sarah Ashley, l protagonista che è intenta a vendere la tenuta e il bestiame che possiede col marito perché ormai in rovina. Il marito della donna non è però convinto della scelta e tenta di dissuaderla in tutti i modi. Al suo arrivo in Australia la donna viene condotta alla tenuta dal mandriano Dover amico del marito e altri uomini che la scortano, arrivati alla tenuta però ritrovarono il signor Ashley morto, ucciso da una lancia. Gli operai del posto incolpano uno sciamano presente nella zona, secondo loro infatti la tenuta è ormai maledetta. Durante la notte Sarah riceve la visita di un bambino aborigeno di nome Nullah che svela alla donna che è Fletcher il mandriano a portare la tenuta in rovina e volere la morte del marito.

Il giorno dopo ci sono ulteriori prove che incolpano l’uomo, come il fatto che abbia volutamente allagato la tenuta bloccando la pompa dell’acqua e picchia il bambino. Sarah sconcertata per l’accaduto caccia immediatamente Fletcher e i suoi uomini, e dopo aver studiato i libri contabili capisce che per risollevare la tenuta deve vendere il bestiame e poi andare via. Servono sette persone per trasportare i 1500 capi dall’altra parte del paese ma a causa di un imboscata tesa a portare via il piccolo Nullah, la madre muore affogata, così un ubriacone rinuncerà all’alcool per aiutare Sarah. Fletcher non si arrende e tenta in tutti i modi di spaventare la mandria ma grazie all’aiuto dello sciamano king George nonno di Nullah, con i canti aborigeni riusciranno a salvare la mandria e imbarcarla sulla nave.

Al ritorno le cose vanno bene e Sarah innamoratasi di Dover decide di restare in Australia ma la Seconda Guerra mondiale è vicina. Fletcher porta via Nullah e arresta suo nonno, costringendo Sarah a vendergli la piantagione, quest’ultima dopo i bombardamenti dei giapponesi viene creduta morta così Dover proseguirà la sua missione per salvare i bambini. Il finale mostra Sarah che riabbraccia i suoi uomini e si prepara a tornare a casa con loro, ma Nullah desidera tornare con il nonno per scoprire le tradizioni della sua stirpe.

Il trailer di Australia





© RIPRODUZIONE RISERVATA