Austria blocca tir italiani al Brennero: 60 km di coda/ Chicco Testa: “E’ un boomerang”

A Mattino Cinque News si parla del caso del Brennero, dove l’Austria ha deciso di bloccare i tir provenienti dall’Italia per una questione green, provocando code di 60 km. Chicco Testa, noto imprenditore, ha detto la sua a riguardo in diretta su Canale 5: “Lo spirito polemico mi fa dire prima di tutto che anche i Verdi dovrebbero dare una mano a realizzare le infrastrutture, mi viene in mente ad esempio la battaglia contro la TAV che trasporta merci verso la Francia ma anche tutte le polemiche sul potenziamento dei rapporti col Brennero. Secondo, vorrei ricordare che c’è anche un flusso turistico molto importante da Germania e Austria verso l’Italia, in particolare verso il Lago di Garda che rappresenta un ingresso economico molto importante”.

Quindi Chicco Testa ha aggiunto: “Terzo, tutti gli studi fatti dimostrano che anche in presenza di ferrovie importanti si trasporta poca merce per via delle caratteristiche di flessibilità del trasporto su gomma. Noi abbiamo diversi corridoi anche verso la Slovenia, ogni giorno è una fila infinita. Anche in Italia è vietato il trasporto su tir la domenica e se la misura dell’Austria riguarda solo la domenica può danre anche bene…”.

AUSTRIA BLOCCA TIR AL BRENNERO, TESTA: “CI SONO 1.500 MOTIVI PER CUI SIA DA NON FARE”

Tra l’altro bloccare i tir al Brennero dall’Italia rappresenta un problema anche per la stessa Austria: “Anche per l’economia austriaca – ha continuato Testa – l’interscamvio fra Germania, Italia e Austria è uno dei cuori dell’economia europea e penso che gli austriaci se ne renderanno conto. Pensare che si possa bloccare quella via di comunicazione, per 1.500 motivi è assolutamente impensabile. Siamo nel campo del surreale”.

In collegamento anche Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, che ha dato ragione a Chicco Testa, dicendosi contrario a questo blocco de governo austriaco alla dogana del Brennero: “Sono favorevolissimo alla creazione di nuove infrastrutture, ma Chicco Testa ricorda quante opposizioni siano arrivate a cercare di limitarne la realizzazione”. Quindi ha sollevato un’altra interessante questione: “Qui non si tratta di bloccare camion italiani o tedeschi, i camion sono europei. Se noi ragioniamo da europei non ci deve essere la bandiera: oppure ragioniamo come singoli stati?”. Chicco Testa ha poi parlato delle manifestazioni estreme degli ambientalisti dicendo: “Ormai il gesto prevale sulla sostanza, un momento di celebrità”, riferendosi ai blocchi stradali o alle opere imbrattate. “C’è un nuovo tunnel in costruzione sotto il Brennero, sarà pronto entro il 2040, sarà un’opera colossale”, ha concluso.

