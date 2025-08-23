Austria, tribunale consente applicazione della Sharia nei contratti privati e scoppia la bufera: governo interviene annunciando misure contro legge islamica

La legge islamica della Sharia diventa giuridicamente vincolante in un paese dell’Ue, l’Austria, perché un tribunale ha stabilito che è valida nelle controversie civili. La decisione ha sollevato subito un’ondata di preoccupazione, sebbene le disposizioni giuridiche islamiche possano essere concordate solo in un accordo arbitrale per le rivendicazioni di proprietà, quindi se entrambe le parti coinvolte sono d’accordo.

In sostanza, il caso riguardava due uomini che avevano concordato contrattualmente di risolvere eventuali controversie tramite arbitrato secondo la legge islamica.

Il tribunale arbitrale aveva deciso che il ricorrente pagasse 320 mila euro; questi ha quindi presentato ricorso al tribunale regionale di Vienna per le questioni civili. Il tribunale laico ha confermato la decisione di quello arbitrale e stabilito anche che l’esito originale non era contrario ai valori fondamentali austriaci.

Questa decisione potrebbe sembrare insignificante, visto che l’arbitrato è un meccanismo giuridico comune e le parti sono libere di decidere le regole che disciplinano le loro controversie private; d’altra parte, ancorando la sua sentenza alla legittimità della Sharia, il tribunale austriaco ha superato un punto di non ritorno.

COSA COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLA SHARIA

Come spiegato da Gary Cartwright su EuToday, l’arbitrato è concepito per essere neutrale, pragmatico e distaccato da ideologie; fornisce risposte certe nelle controversie commerciali o civili, ma con questa decisione si sostituisce l’uniformità del diritto secolare con la vaghezza della Sharia, quindi non appare più neutrale come dovrebbe essere.

A differenza del Codice civile austriaco o del diritto contrattuale europeo, la Sharia non è codificata in un unico corpus di norme trasparente, ma varia a seconda delle scuole di giurisprudenza islamica ed è soggetta all’interpretazione di religiosi, studiosi e, sempre più spesso, attivisti politici.

Quindi emerge, con questa decisione, un’ambiguità giuridica che i tribunali dovrebbero risolvere, non alimentare. Inoltre, consentendo alla Sharia di insinuarsi nel processo di arbitrato, il tribunale regionale di Vienna ha di fatto sancito una forma di giustizia religiosa privatizzata.

GOVERNO PRONTO A FERMARE LA SHARIA

Ma il governo federale è pronto a intervenire: infatti, il segretario generale dell’ÖVP, Nico Marchetti, ha annunciato che l’esecutivo austriaco «porrà fine in modo definitivo all’applicazione delle norme della Sharia in Austria», visto che «le norme giuridiche medievali della Sharia potrebbero causare danni particolarmente gravi».

Schilchegger, dal canto suo, ha annunciato un’altra proposta legislativa dell’FPÖ per modificare la legge sull’Islam, che mira a impedire il riconoscimento implicito e l’applicazione della Sharia da parte delle autorità e dei tribunali austriaci.