Trump annuncia conferenza stampa su autismo: cosa sappiamo su cosa dirà, dai rischi del paracetamolo in gravidanza all'ipotesi di nuovi studi sul Leucovorin

I potenziali effetti negativi dell’assunzione di paracetamolo durante la gravidanza, insieme alle nuove ricerche sull’uso del Leucovorin, potrebbero rappresentare i punti principali della conferenza stampa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che ha anticipato la diffusione di un “comunicato rilevante” in merito all’autismo.

FED & BCE/ Le ragioni di due scelte diverse sui tassi

La notizia è stata rilanciata dal Washington Post, secondo cui tra gli annunci previsti vi sarebbe anche un avvertimento sull’impiego del paracetamolo in gravidanza, farmaco conosciuto negli USA con il nome commerciale Tylenol.

Pare che l’orientamento sia quello di suggerire di non usarlo all’inizio di una gravidanza, a meno che non serva per la febbre, eppure per la comunità scientifica non ci sono evidenze sufficienti né elementi che possano dimostrare un nesso causale diretto. A ciò si aggiunge l’ipotesi che l’amministrazione Trump valuti di promuovere studi clinici su un farmaco meno noto, che è derivato dall’acido folico, per trattare alcuni sintomi dell’autismo.

SCENARI/ Pre-Potenze ed eclissi dell’Europa: così l’Ue si esclude dal risiko mondiale

Si tratta del Leucovorin, attualmente prescritto nella cura della carenza della vitamina B9 e contro gli effetti collaterali di alcune medicine. Alcune ricerche preliminari hanno inoltre evidenziato possibili miglioramenti, in alcuni bambini con autismo.

ANNUNCIO SULL’AUTISMO, LE ANTICIPAZIONI DI WP

Sempre il Washington Post riferisce che quattro persone a conoscenza della questione — rimaste anonime in attesa della nota ufficiale — hanno confermato che le autorità sanitarie federali hanno riesaminato studi già disponibili. Fra questi, una revisione pubblicata lo scorso agosto da ricercatori del Mount Sinai e di Harvard, che ipotizzava un possibile nesso tra l’uso di Tylenol nelle prime fasi della gestazione e un aumento del rischio di autismo nei bambini.

SPILLO/ La Norvegia ha affamato l'Ue col gas, ma ora vuole entrarci

La giornata di oggi assume inoltre un rilievo particolare perché il National Institutes of Health (NIH) è atteso al varo di una nuova iniziativa di data science sull’autismo: un programma che prevede il finanziamento di 13 gruppi di ricerca impegnati a indagare cause, terapie e a consolidare le conoscenze già disponibili sul disturbo.

LE REAZIONI ALL’IMMINENTE ANNUNCIO

L’imminente annuncio di Trump ha già fatto crollare in borsa Kenvue, l’azienda che produce il Tylenol. I dirigenti dell’azienda nelle scorse settimane hanno incontrato l’amministrazione Trump per avere chiarimenti sull’iniziativa federale e discutere i prossimi passi. In un comunicato ha smentito che vi siano elementi che provino una correlazione tra il farmaco e l’autismo.

In queste ore esperti britannici hanno condannato l’allarmismo in seguito alle notizie riguardanti un imminente annuncio dell’amministrazione Trump, affermando che la conferenza stampa “rischia di stigmatizzare le famiglie con figli autistici come se l’avessero cercata“.

La professoressa Monique Botha, associata di psicologia sociale e dello sviluppo presso l’Università di Durham, ha affermato all’Independent: “Esistono molti studi che confutano un collegamento, ma il più importante è stato uno studio svedese su 2,4 milioni di nascite, pubblicato nel 2024, che ha utilizzato dati reali sui fratelli e non ha trovato alcuna relazione tra l’esposizione al paracetamolo in utero e il successivo sviluppo di autismo, ADHD o disabilità intellettiva. Questo suggerisce che non vi sia alcun effetto causale del paracetamolo sull’autismo“.

Per Botha “non ci sono prove solide o studi convincenti che suggeriscano l’esistenza di una relazione causale e qualsiasi conclusione contraria è spesso motivata, sottoevidente e non supportata dai metodi più solidi per rispondere a questa domanda“. Il timore della comunità scientifica è che questo allarmismo impedirà alle donne di accedere alle cure appropriate durante la gravidanza e rischia di stigmatizzare le famiglie con figli autistici come se l’avessero cercata loro stesse e rinvigorisce il lungo schema di vergogna e senso di colpa materno.