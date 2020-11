Autista Mattarella Covid-positivo/ Apprensione al Colle: quarto caso in pochi giorni

Altro caso di coronavirus al Quirinale: dopo il portavoce del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e lo chef, tocca ora all’autista personale del capo dello stato. A darne notizia è Dagospia, che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Allarme rosso al quirinale: dopo il portavoce Giovanni Grasso, è risultato positivo al covid anche l’autista del capo dello stato, Sergio Mattarella”. Al momento, come specificato dall’agenzia Adnkronos, il nuovo caso di covid non sembra destare preoccupazione al “Colle”, in quanto lo stesso autista non ha avuto alcun contatto con il presidente della repubblica, fanno sapere, da almeno una ventina di giorni. La cosa certa è che il covid sta circolando anche nelle stanze del Quirinale, ed era stato lo stesso Giovanni Grasso, ad uscire allo scoperto il 25 ottobre, spiegando: “Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì, giorni in cui ero potenzialmente infettivo, non ho avuto contatti diretti con il Presidente”.

AUTISTA MATTARELLA COL COVID: NUOVO TAMPONE PER TUTTI?

Una settimana prima, attorno al 15/20 dello scorso mese, era invece toccato allo chef e a due addetti alle cucine del Quirinale risultare positivi, a dimostrazione di come il covid riesca ad insinuarsi ovunque, anche dove i controlli sono a livello estremo, e dove vengono prese tutte le precauzioni del caso. Una volta riscontrati i quattro casi di covid, erano scattate tutte le procedure di sanificazione e controllo al Quirinale, ed è probabile che il tutto si ripeta anche per l’ultimo caso di positività, con un nuovo giro di tamponi per tutti, per escludere qualsiasi dubbio. Sono attesi ulteriori aggiornamenti sulla vicenda nelle prossime ore.



