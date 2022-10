Auto a benzina e diesel/ Nel 2035 stop alla vendita: troppo inquinanti

Tra un po’ di anni, le auto a benzina e quelle diesel potrebbero sparire dal commercio. A farlo presente è stato il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea. L’accordo raggiunto tra le due parti, ha fatto sì che entrambi i mezzi venissero dismessi sul mercato a partire dall’anno 2035.

Prima che il 2035 arrivi passeranno ben 13 anni. Quindi, le società automobilistiche avranno “abbastanza tempo”, per decidere un piano strategico per accelerare la trasformazione delle vetture a benzina e diesel, ad elettriche. L’obiettivo? Ridurre l’impatto ambientale il più possibile.

Auto a benzina e diesel: perché devono diventare elettriche?

Le auto a benzina e diesel nel 2035 smetteranno di esistere, o meglio, di esser vendute. Lo stop è stato imposto dal Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea, il quale hanno fissato un obiettivo ben specifico: ridurre il 55% delle emissioni per le automobili nuove, e del 50% le emissioni dei furgoni entro l’anno 2030.

Visto che molte società automobilistiche potrebbero vedere questo cambiamento come una nota negativa, Jozef Sikela, il ministro dell’Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, ha fatto sapere che in realtà: “Questo accordo aprirà la strada a un’industria automobilistica moderna e competitiva“,

Per alcune società automobilistiche, l’industria tedesca BMW, ha dichiarato che non ha paura di una sfida come questa, credendo di non aver problemi a ridurre se non azzerare, tutte le emissioni ambientali prodotte dalle vetture attualmente in commercio (di ogni brand, chiaramente).

È chiaro che con i problemi attuali, sarebbe “impossibile” obbligare i consumatori finali a far comprare una vettura elettrica piuttosto che un modello a benzina o diesel. Il motivo è legato ai rincari energetici, che stanno aumentando follemente i costi per ricaricare le auto elettriche.

A conti fatti quindi, ancora una volta, sul podio salgono le auto a benzina e diesel, che conquistano il primato in termini di convenienza economica sui costi di gestione.











