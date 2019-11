Auto blu contestata a generale Finanza/ Video ‘beccato’ a fare casa-ufficio (Le Iene)

L’auto blu contestata al Generale della Finanza e il modo in cui vengono usati i soldi dei contribuenti italiani: è questo il tema del servizio che andrà in onda nella puntata di questa sera de “Le Iene” (dalle ore 21.15 su Italia 1) e nel quale l’inviato Luigi Pelazza ha letteralmente beccato un alto esponente delle Fiamme Gialle fare un uso improprio della vettura che gli è stata assegnata. Dalla breve clip video di preview Mediaset del servizio che verrà svelato nel corso dell’appuntamento di stasera si scopre come un comandante di un nucleo della Guardia di Finanza di Ostia abbia fatto per tanto tempo un uso improprio dell’auto blu di cui comunque aveva diritto, di fatto utilizzando questa e per giunta due autisti per compiere ogni mattina il tragitto che lo separava dalla sua abitazione all’ufficio in cui lavora. “Si manca di rispetto a chi ci tiene nei confronti di questo lavoro e sono tantissimi” ha spiegato nello stesso servizio una persona, probabilmente appartenente al corpo delle stesse Fiamme Gialle, alla Iena Pelazza, confermando come questi atteggiamenti che vengono perpetrati a scapito dei contribuenti contribuiscano a far perdere fiducia nelle istituzioni.

LE IENE SUL CASO DELL’AUTO BLU DEL GENERALE DELLA GFF

“Questi comportamenti infangano la reputazione dell’intera Guardia di Finanza e per questo abbiamo deciso di seguire il Generale tutti i giorni per una intesa settimana… e purtroppo non si è mai smentito”: così Luigi Pelazza introduce nella suddetta preview il servizio che andrà in onda tra poco nella nuova puntata de “Le Iene”, anticipando poi la consueta ‘imboscata’ fatta con tanto di telecamere a scapito dell’ignaro comandante delle Fiamme Gialle di stanza a Ostia, sul litorale romano. “Non capisco” prova a difendersi il diretto interessato mentre viene incalzato dalle domande pressanti della Iena che prova a spiegargli come milioni di normali cittadini non godano di questo privilegio (ovvero risparmiare sulla propria benzina e persino avere due autisti tutti per sé) come invece fa lui che ne ha abusato per chissà quanto tempo. Come è noto, in Italia al momento circolano più di 33mila auto blu che vengono assegnate agli uomini dello Stato che rivestono importanti cariche pubbliche, ma solo limitatamente ai propri incarichi di lavoro e non certo come dei taxi: dunque farsi andare a prendere ogni mattino sotto casa e portare in ufficio è un uso illegittimo della vettura di Stato, dato che è pagata con le tasse dei cittadini e peraltro senza mai aver chiesto un permesso per farlo.





